ФИФА пригрозила штрафами и карточками: 9 сборных отказались от акции в поддержку ЛГБТ

Ноябрь, 21 в 14:19

Футбольные ассоциации девяти европейских стран вынуждены отказаться от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ-сообщества во время чемпионата мира-2022 в Катаре.

Об отказе одевать такие повязки говорится в совместном обращении футбольных федераций Англии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Уельса, Дании, Франции, Норвегии и Германии.

— Мы очень сожалеем, что совместными усилиями не удалось добиться разумного решения. Мы выступаем за послание One Love и распространяем его, но наш приоритет номер один на турнире – выигрывать. Мы не хотим, чтобы капитан начинал матчи с желтой карточкой. Вот почему мы решили отказаться от нашего плана, — говорится в релизе нидерландской федерации (KNVB).

Перед стартом Мундиаля ФИФА предупредила европейские сборные, намеревавшиеся поддержать эту акцию, о готовности ввести санкции.

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Речь шла не только о денежных штрафах, но и о желтых карточках, которые должны были получить капитаны команд, которые выйдут на поле с повязкой OneLove.

В KNVB подчеркнули, что это противоречит духу футбола, объединяющему миллионы людей.

— Вместе с другими вовлеченными странами мы критически рассмотрим наши отношения с ФИФА в будущем, – отмечается в сообщении.

Акцией с повязками OneLove европейские команды хотели поддержать ЛГБТ-сообщество на турнире в Катаре, где за однополые отношения предусмотрена уголовная ответственность.

Известно также, что команда Англии собирается встать на одно колено перед матчем ЧМ-2022 против Ирана. Об этом сообщил главный тренер трех львов Гаррет Саутгейт.

20 ноября в Катаре состоялась церемония открытия ЧМ-2022, во время которой выступили американский актер Морган Фримен и вокалист группы BTS Чонгук.

Источник: KNVB, Sky News