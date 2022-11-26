Ноябрь, 26 в 18:54

Сборная Польши обыграла Саудовскую Аравию во втором туре группового этапа на чемпионате мира по футболу в Катаре. Игра состоялась на стадионе Эдьюкейшн Сити в Эр-Раяне и завершилась победой поляков со счетом 2:0.

Подопечные Чеслава Михневича повели в счете в конце первого тайма после точного удара Пьотра Зелински с паса от Роберта Левандовски.

Саудиты могли отыграться еще до ухода на перерыв, но хавбек Салем Аль-Давсари не смог переиграть голкипера сборной Польши с 11-метровой отметки. Войцех Щенсный не только отразил пенальти, но и успел перевести мяч выше ворот после добивания со стороны Фираса Аль-Бурайкана.

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Во втором тайме сборная Польши увеличила преимущество в счете, воспользовавшись ошибкой полузащитника Абдуллели Аль-Малки в собственной штрафной. После этого Левандовски вышел один на один с голкипером соперника и пробил низом, отправив круглого в сетку ворот.

Для 34-летнего форварда каталонской Барселоны это первый забитый гол на чемпионатах мира в карьере.

Видео обзор матча Польша — Саудовская Аравия — 2:0

Победа над Саудовской Аравией позволила Польше возглавить турнирную таблицу в квартете С с четырьмя очками. Вторая ступенька за саудитами, у которых три очка. Мексика (1) идет третьей и замыкает турнирную таблицу Аргентина (0).

В первом туре Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину, которую называли одним из претендентов на победу на Мундиале, а Мексика и Польша расписали ничью.