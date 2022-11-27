Ноябрь, 27 в 14:52

Сборная Япония неожиданно уступила Коста-Рике во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на стадионе Ахмад бин Али в Эль-Раяне и завершилась минимальной победой костариканцев со счетом 1:0.

В первом туре команда Мориясу Хадзимэ сенсационно обыграла сборную Германии (2:1) и стала одним из претендентов на выход в плей-офф. А вот Коста-Рика была разгромлена и унижена Испанией со счетом 7:0 и, вероятно, стремилась к реабилитации в глазах своих болельщиков.

Первый тайм выдался вялым – костариканцы больше владели мячом, а японцы пытались отвечать контратаками. Но опасных моментов ни одна из команд так и не создала.

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После перерыва синие самураи стали действовать более активно и много атаковали. Костариканцы плотно оборонялись, а в конце и вовсе забили гол, воспользовавшись ошибкой соперника в середине поля.

Героем для Коста-Рики стал Кейшер Фуллер, пробивший точно в дальний угол ворот. Голкипер японцев Сюити Гонда достался мяча, но выручить свою команду не сумел.

Видео обзор Япония — Коста-Рика — 0:1

В другом матче квартета Е сегодня, 27 ноября, встретятся команды Испании и Германии. Эта игра запланирована на 21:00 по киевскому времени.

На данный момент три команды группы Испания, Япония и Коста-Рика имеют по три очка и делят первую, вторую и третью строчки соответственно. Германия замыкает турнирную таблицу без набранных очков.