Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Жгли авто и скутеры: в Бельгии фанаты устроили беспорядки после победы Марокко

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
заворушення у Бельгії
Фото: Getty Images

В Бельгии полиция задержала десятки человек после беспорядков, произошедших в Брюсселе после сенсационной победы сборной Марокко над командой Бельгии во втором туре ЧМ-2022 в Катаре.

В заявлении полиции говорилось, что десятки людей в масках пытались вступить в конфронтацию со службами безопасности, поставив под угрозу общественную безопасность.

Беспорядки вспыхнули не только в Брюсселе, но и других бельгийских городах Бельгии после победного матча марокканцев.

Сейчас смотрят

На опубликованных в сети видео, толпа опрокидывает и поджигает автомобиль в Брюсселе. Местные СМИ писали, что люди поджигали электрические скутеры и бросали кирпичами в другие транспортные средства.

В ответ полиция в Брюсселе применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Полиции удалось восстановить покой на улицах бельгийской столицы около 19:00 по местному времени.

В офисе мэра Брюсселя Филиппа Клоуза сообщили, что родители молодых мятежников будут привлечены к ответственности за поврежденную инфраструктуру в бельгийской столице.

Победа над Бельгией стала первой победой Марокко на чемпионатах мира с 1998 года и третьей в истории. Счет в матче открыл Абдельхамид Сабири, а автором второго гола стал Закария Абухлал.

Источник: CNN
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка