В Бельгии полиция задержала десятки человек после беспорядков, произошедших в Брюсселе после сенсационной победы сборной Марокко над командой Бельгии во втором туре ЧМ-2022 в Катаре.

В заявлении полиции говорилось, что десятки людей в масках пытались вступить в конфронтацию со службами безопасности, поставив под угрозу общественную безопасность.

Беспорядки вспыхнули не только в Брюсселе, но и других бельгийских городах Бельгии после победного матча марокканцев.

На опубликованных в сети видео, толпа опрокидывает и поджигает автомобиль в Брюсселе. Местные СМИ писали, что люди поджигали электрические скутеры и бросали кирпичами в другие транспортные средства.

В ответ полиция в Брюсселе применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Полиции удалось восстановить покой на улицах бельгийской столицы около 19:00 по местному времени.

Police unleashed water cannons and teargas after coming under attack from football supporters who brought havoc to the centre of Brussels following Morocco’s shock 2-0 World Cup win over Belgium. pic.twitter.com/CpC85VEdBG

— euronews (@euronews) November 28, 2022