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Факти / Спорт

Палили авто та скутери: у Бельгії фанати влаштували заворушення після перемоги Марокко

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
заворушення у Бельгії
Фото: Getty Images

У Бельгії поліція затримала десятки людей після заворушень, що сталися у Брюсселі після сенсаційної перемоги збірної Марокко над командою Бельгії у другому турі ЧС-2022 у Катарі.

У заяві поліції йшлося, що десятки людей у ​​масках намагалися вступити в конфронтацію із службами безпеки, поставивши під загрозу громадську безпеку.

Заворушення спалахнули не лише у Брюсселі, а й інших бельгійських містах Бельгії після перможного матчу марокканців.

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На опублікованих у мережі відео, натовп перекидає та підпалює автомобіль у Брюсселі. Місцеві ЗМІ писали, що заворушники також підпалювали електричні скутери та кидали цеглою в інші транспортні засоби.

У відповідь поліція в Брюсселі застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. Поліції вдалося відновити спокій на вулицях бельгійської столиці близько 19.00 за місцевим часом.

В офісі мера Брюсселя Філіпа Клоуза повідомили, що батьки молодих бунтівників притягнуть до відповідальності за пошкоджену інфраструктуру в бельгійській столиці.

Перемога над Бельгією стала першою перемогою Марокко на чемпіонатах світу з 1998 року і лише третьою в історії. Рахунок у матчі відкрив Абдельхамід Сабірі, а автором другого голу став Закарія Абухлал.

Джерело: CNN
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