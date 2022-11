У Бельгії поліція затримала десятки людей після заворушень, що сталися у Брюсселі після сенсаційної перемоги збірної Марокко над командою Бельгії у другому турі ЧС-2022 у Катарі.

У заяві поліції йшлося, що десятки людей у ​​масках намагалися вступити в конфронтацію із службами безпеки, поставивши під загрозу громадську безпеку.

Заворушення спалахнули не лише у Брюсселі, а й інших бельгійських містах Бельгії після перможного матчу марокканців.

На опублікованих у мережі відео, натовп перекидає та підпалює автомобіль у Брюсселі. Місцеві ЗМІ писали, що заворушники також підпалювали електричні скутери та кидали цеглою в інші транспортні засоби.

У відповідь поліція в Брюсселі застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. Поліції вдалося відновити спокій на вулицях бельгійської столиці близько 19.00 за місцевим часом.

Police unleashed water cannons and teargas after coming under attack from football supporters who brought havoc to the centre of Brussels following Morocco’s shock 2-0 World Cup win over Belgium. pic.twitter.com/CpC85VEdBG

— euronews (@euronews) November 28, 2022