Франция вышла в финал ЧМ-2022, обыграв Марокко

Декабрь, 14 в 23:01

Сборная Франции обыграла команду Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу и сыграет в решающем матче турнира. Встреча прошла на стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре и завершилась победой подопечных Дидье Дешама со счетом 2:0.

Действующие чемпионы мира забили быстрый гол в игре уже на пятой минуте. В воротах марокканцев отличился защитник Тео Эрнандес. До этого матча сборная Марокко не пропустила ни одного гола от соперника на ЧМ-2022.

Ранее единственный мяч, который пропустил голкипер Бону, был автогол от защитника Наифа Агера в матче против Канады на стадии группового этапа.

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На 80-й минуте французы пошли в атаку по левому флангу. Килиан Мбаппе обыграл несколько игроков соперника и отпасовал низом на свеженького Рандаля Коло Муани, который отправил мяч в пустые ворота.

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Итак, сборная Франции 18 декабря попытается защитить реноме лучшей футбольной команды мира в матче против сборной Аргентины. Днем ранее альбиселесте разгромили в полуфинале сборную Хорватии (3:0). Финал пройдет на стадионе Лусаил.

Матч за третье место состоится в субботу, 17 декабря, на стадионе Халифа в Дохе. В нем сойдутся команды Хорватии и Марокко.