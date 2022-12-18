Микс саундтреков и фейерверк: как прошла церемония закрытия ЧМ-2022 в Катаре
В Катаре прошла официальная церемония закрытия чемпионата мира по футболу-2022.
That closing ceremony #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6c4QM2l5UX
— LiveScore (@livescore) December 18, 2022
Это произошло перед финальным матчем Аргентина – Франция на стадионе Лусаил в одноименном городе.
Организаторы показали несколько перформансов с флагами стран-участниц Мундиаля. В какой-то момент в центре поля установили символ розы пустыни.
Во время церемонии выступили разные исполнители: Davido, Aisha, Ozun и GIMS, исполнившие один из саундтреков Мундиаля Better Together, а также Озуна и GIMS с песней Arhbo.
The closing ceremony has begun, featuring flying whales. pic.twitter.com/8cUhyroDq0
— Chris Flanagan (@CFlanaganFFT) December 18, 2022
В завершение праздничного действа над стадионом запустили фейерверки.
#InPics | Glimpses of the colourful closing ceremony ahead of the #WorldCupFinal https://t.co/LECJrgusa4
(: AFP) pic.twitter.com/7jnjXxY1bk
— NDTV (@ndtv) December 18, 2022
Организаторы ожидали на финале ЧМ-2022 88 тыс. болельщиков. На матче также присутствуют президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Франции Эммануэль Макрон с женой и другие высокопоставленные лица.
Уже известно, что для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси эта игра станет последней в составе национальной команды. А сборная Франции в случае победы может взять титул чемпионов мира во второй раз.