В Катаре прошла официальная церемония закрытия чемпионата мира по футболу-2022.

Это произошло перед финальным матчем Аргентина – Франция на стадионе Лусаил в одноименном городе.

Организаторы показали несколько перформансов с флагами стран-участниц Мундиаля. В какой-то момент в центре поля установили символ розы пустыни.

Во время церемонии выступили разные исполнители: Davido, Aisha, Ozun и GIMS, исполнившие один из саундтреков Мундиаля Better Together, а также Озуна и GIMS с песней Arhbo.

The closing ceremony has begun, featuring flying whales. pic.twitter.com/8cUhyroDq0

В завершение праздничного действа над стадионом запустили фейерверки.

#InPics | Glimpses of the colourful closing ceremony ahead of the #WorldCupFinal https://t.co/LECJrgusa4

(: AFP) pic.twitter.com/7jnjXxY1bk

— NDTV (@ndtv) December 18, 2022