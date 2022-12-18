Декабрь, 18 в 17:31

В Катаре прошла официальная церемония закрытия чемпионата мира по футболу-2022.

Это произошло перед финальным матчем Аргентина – Франция на стадионе Лусаил в одноименном городе.

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Организаторы показали несколько перформансов с флагами стран-участниц Мундиаля. В какой-то момент в центре поля установили символ розы пустыни.

Во время церемонии выступили разные исполнители: Davido, Aisha, Ozun и GIMS, исполнившие один из саундтреков Мундиаля Better Together, а также Озуна и GIMS с песней Arhbo.

The closing ceremony has begun, featuring flying whales. pic.twitter.com/8cUhyroDq0 — Chris Flanagan (@CFlanaganFFT) December 18, 2022

В завершение праздничного действа над стадионом запустили фейерверки.

Организаторы ожидали на финале ЧМ-2022 88 тыс. болельщиков. На матче также присутствуют президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Франции Эммануэль Макрон с женой и другие высокопоставленные лица.

Уже известно, что для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси эта игра станет последней в составе национальной команды. А сборная Франции в случае победы может взять титул чемпионов мира во второй раз.