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Факти / Спорт

Мікс саундтреків та феєрверк: як минула церемонія закриття ЧС-2022 у Катарі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
церемонія закриття ЧС-2022
Фото: Getty Images

У Катарі відбулася офіційна церемонія закриття чемпіонату світу з футболу-2022.

Це сталося перед фінальним матчем Аргентина – Франція на стадіоні Лусаїл в однойменному місті.

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Організатори показали кілька перформансів з прапорами країн-учасниць Мундіалю. В якийсь момент в центрі поля встановили символ троянду пустелі.

Під час церемонії виступали різні виконавці: Davido, Aisha, Ozun і GIMS, які виконали один із саундтреків Мундіалю Better Together, а також Озуна та GIMS з піснею Arhbo.

На завершення святкового дійства над стадіоном запустили феєрверки.

Організатори очікували на фіналі ЧС-2022 88 тис. вболівальників. На матчі також присутні президент ФІФА Джанні Інфантіно, президент Франції Еммануель Макрон з дружиною та інші високопоставлені особи.

Вже відомо, що для капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі ця гра стане останньою у складі національної команди. А збірна Франції в разі перемоги може взяти титул чемпіонів світу вдруге поспіль.

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