Мікс саундтреків та феєрверк: як минула церемонія закриття ЧС-2022 у Катарі
У Катарі відбулася офіційна церемонія закриття чемпіонату світу з футболу-2022.
That closing ceremony #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6c4QM2l5UX
— LiveScore (@livescore) December 18, 2022
Це сталося перед фінальним матчем Аргентина – Франція на стадіоні Лусаїл в однойменному місті.
Організатори показали кілька перформансів з прапорами країн-учасниць Мундіалю. В якийсь момент в центрі поля встановили символ троянду пустелі.
Під час церемонії виступали різні виконавці: Davido, Aisha, Ozun і GIMS, які виконали один із саундтреків Мундіалю Better Together, а також Озуна та GIMS з піснею Arhbo.
The closing ceremony has begun, featuring flying whales. pic.twitter.com/8cUhyroDq0
— Chris Flanagan (@CFlanaganFFT) December 18, 2022
На завершення святкового дійства над стадіоном запустили феєрверки.
#InPics | Glimpses of the colourful closing ceremony ahead of the #WorldCupFinal https://t.co/LECJrgusa4
(: AFP) pic.twitter.com/7jnjXxY1bk
— NDTV (@ndtv) December 18, 2022
Організатори очікували на фіналі ЧС-2022 88 тис. вболівальників. На матчі також присутні президент ФІФА Джанні Інфантіно, президент Франції Еммануель Макрон з дружиною та інші високопоставлені особи.
Вже відомо, що для капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі ця гра стане останньою у складі національної команди. А збірна Франції в разі перемоги може взяти титул чемпіонів світу вдруге поспіль.