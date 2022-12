У Катарі відбулася офіційна церемонія закриття чемпіонату світу з футболу-2022.

Це сталося перед фінальним матчем Аргентина – Франція на стадіоні Лусаїл в однойменному місті.

Організатори показали кілька перформансів з прапорами країн-учасниць Мундіалю. В якийсь момент в центрі поля встановили символ троянду пустелі.

Під час церемонії виступали різні виконавці: Davido, Aisha, Ozun і GIMS, які виконали один із саундтреків Мундіалю Better Together, а також Озуна та GIMS з піснею Arhbo.

The closing ceremony has begun, featuring flying whales. pic.twitter.com/8cUhyroDq0

На завершення святкового дійства над стадіоном запустили феєрверки.

#InPics | Glimpses of the colourful closing ceremony ahead of the #WorldCupFinal https://t.co/LECJrgusa4

(: AFP) pic.twitter.com/7jnjXxY1bk

— NDTV (@ndtv) December 18, 2022