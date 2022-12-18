Декабрь, 18 в 13:55

Украинские футболисты в социальных сетях опубликовали обращение президента Владимира Зеленского, которое могло прозвучать перед финальным матчем чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

На днях телеканал CNN сообщил, что Катар был не против видеообращения Зеленского перед финалом, но ФИФА запретила это сделать.

— Офис президента будет распространять видео вне зависимости от того, выпустит ли ФИФА его в свой эфир. Решение заблокировать его покажет, что ФИФА потеряла свое ценное понимание футбола как игры, объединяющей людей, а не поддерживающей разногласия, – CNN цитирует письмо от Офиса президента.

В заявлении для CNN отмечалось, что у ФИФА еще есть время исправить свою ошибку и организация не должна бояться, что слова мира будут услышаны на всемирном футбольном празднике, представляющем мир.

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На своей странице в соцсетях видеообращение уже опубликовали Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Александр Зубков, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Андрей Лунин, Александр Сирота, Валерий Бондарь, Андрей Пятов, Виктор Корниенко, Даниил Игнатенко, Денис Бойко, Александр Шовковский и другие.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Обращение Владимира Зеленского:

— Теплые поздравления с Украины всем фанам футбола, жизни и мира! Я поздравляю всю планету с финалом чемпионата мира! Сегодня мы увидим общую победу – праздник человеческого духа.

Этот чемпионат мира доказывает снова и снова, что разные страны и народы могут решать, кто самый сильный в честной игре, а не в игре с огнем. На зеленом поле сражения, а не на красном поле боя. Это мечта стольких людей! Когда игроки соревнуются, но все наслаждаются миром. Каждый отец хотел бы взять своего сына на футбольный матч. Где бы это ни было. И каждая мать хотела бы, чтобы ее сын вернулся с войны. Когда бы это ни было. Украина больше всего стремится к миру!

Мы предложили миру формулу мира, абсолютно честную. Мы ее предложили, потому что в войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может. Поэтому я объявляю об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира. Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно!

Пожалуйста, поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира. Присоединяйтесь к Глобальному саммиту формулы мира и становитесь чемпионами мира. Давайте увидим финал вместе и конец войны. Слава Украине! И счастливого Национального дня Катара!