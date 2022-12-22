Декабрь, 22 в 14:43

Международная федерация футбола обновила рейтинг национальных команд в конце 2022 года.

Согласно предыдущему размещению сборная Украины поднялась на одну позицию и занимает 26 место, имея в активе 1536,99 очков. Среди европейских сборных сине-желтые находятся на 14-м месте.

В рейтинге ФИФА сборная Украины находится рядом с командами-участниками ЧМ-2022 Южной Кореей (25) и Австралией (27).

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Лидером рейтинга осталась сборная Бразилии, несмотря на вылет в 1/4 финала Мундиаля. На второй строчке расположились действующие чемпионы мира аргентинцы, а на третьей идет сборная Франции, которая стала серебряным призером ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА, лидерство по Бразилии / 3 фотографии

Самая большая сенсация ЧМ-2022 сборная Марокко “прыгнула” в рейтинге ФИФА сразу с 22 на 11 место благодаря выходу в полуфинал турнира.

Соперники сине-желтых в отборе на Евро-2024 расположились на таких позициях: Англия – пятая, Италия – восьмая, Северная Македония – 65-ая, Мальта – 167-ая.

Квалификационный отбор на следующий чемпионат Европы стартует в марте 2023 года.