В четверг, 29 декабря, мир всколыхнула новость о смерти легендарного футболиста Пеле.

Коллеги и поклонники бразильца уже отреагировали на трагическое известие. Футболист Килиан Мбаппе опубликовал совместное фото с Пеле и подчеркнул, что “его наследие никогда не будет забыто”.

Футбольный клуб Сантос почтил память Пеле, опубликовав фото короны.

Экс-игрок сборной Англии Гарри Линекер назвал Пеле “самым божественным из футболистов”.

Pele has died. The most divine of footballers and joyous of men. He played a game only a few chosen ones have come close to. 3 times he lifted the most coveted gold trophy in that beautiful yellow shirt. He may have left us but he’ll always have footballing immortality. RIP Pele

