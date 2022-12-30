Декабрь, 29 в 22:57

В четверг, 29 декабря, мир всколыхнула новость о смерти легендарного футболиста Пеле.

Коллеги и поклонники бразильца уже отреагировали на трагическое известие. Футболист Килиан Мбаппе опубликовал совместное фото с Пеле и подчеркнул, что “его наследие никогда не будет забыто”.

Футбольный клуб Сантос почтил память Пеле, опубликовав фото короны.

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Экс-игрок сборной Англии Гарри Линекер назвал Пеле “самым божественным из футболистов”.

— Он играл в игру, к которой приблизились лишь несколько избранных. Он трижды поднимал самый желанный золотой трофей в этой красивой желтой рубашке. Возможно, он покинул нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие, – написал Линекер.

Pele has died. The most divine of footballers and joyous of men. He played a game only a few chosen ones have come close to. 3 times he lifted the most coveted gold trophy in that beautiful yellow shirt. He may have left us but he’ll always have footballing immortality. RIP Pele — Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) December 29, 2022

– Покойся с миром, король Пеле. Спасибо за славу, которую ты подарил Бразилии и футболу. Твое наследие вечно, — написал Казэмиро, хавбек сборной Бразилии и Манчестер Юнайтед.

Легенда сборной Аргентины Габриэль Батистута поблагодарил Пеле за все, что он дал миру футбола.

Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend ????⚽️ #Pelé pic.twitter.com/ttMaTnObfF — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) December 29, 2022

– Сегодня я потерял брата. Как христианин-католик я знаю, что “умирая, человек рождается для вечной жизни”. У нас будет целая вечность, чтобы быть вместе в доме Отца, – написал экс-футболист сборной Бразилии Кафу.

Hoje perdi meu irmão. Como cristão católico, sei que é “morrendo que se nasce para a vida eterna”. Teremos toda a eternidade para estarmos juntos na casa do Pai. Ele apenas deixou o mundo das coisas que tem fim e foi para o mundo das coisas que não tem fim. Até um dia, Pelé. pic.twitter.com/J7hz5lbLh7 — Cafu. (@officialcafu) December 29, 2022

Испанский футболист Серхио Рамос подчеркнул, что футбол всегда будет помнить Пеле.

– Сказать, что он был легендой – ничего не сказать. Пеле ушел от нас. Футбол будет всегда помнить тебя. Почивай с миром, Пеле, – написал он.

Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé.

To say he was a legend is an understatement. #ORei is gone. Football will always remember you. Rest in peace, Pelé. pic.twitter.com/0Wc0bEjScv — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 29, 2022

Криштиану Роналду выразил свои глубокие соболезнования всей Бразилии и семье Пеле.

— Простого “прощай” никогда не будет достаточно, чтобы выразить боль, которая сейчас охватывает весь мир футбола. Вдохновение для многих миллионов. Любовь, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной в каждую нашу общую минуту, даже на расстоянии. Он никогда не будет забыт и память о нем будет вечно жить в каждом из нас, любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле, — написал Роналду.

Неймар отметил, что Пеле превратил футбол в искусство, развлечение.

– До Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все. Он превратил футбол в искусство, в развлечение. Он дал голос бедным, темнокожим людям и особенно дал видимость Бразилии. Футбол и Бразилия подняли свой статус благодаря королю! Он ушел, но его магия останется, – написал Неймар.

– В 2005 году я получил награду BBC непосредственно из рук короля, и по сей день это один из моментов, которым я горжусь. Я был так счастлив, что он был в Манчестере, где мы так приятно пообщались и приятно провели время, и даже больше на мероприятии Hublot, где мы действительно хорошо посмеялись. Покойся с миром, король Пеле. Мне очень грустно, – написал футбольный тренер Жозе Моуринью.

— Покойся с миром, Пеле, — лаконично написал Лионель Месси.

Спортивный журналист Фабрицио Романо опубликовал фрагмент из шоу, в котором принимают участие Диего Марадона и Пеле.

– Спасибо за все, – написал он.

– Ваше наследие всегда будут помнить. Соболезнования всей семье, — написал экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Отметим, что Пеле умер на 83-м году жизни. С 2021 года он лечился от рака толстой кишки. Последний месяц находился в больнице с многочисленными заболеваниями.

Несколько дней назад иностранные издания сообщали, что состояние Пеле ухудшилось и футболист попрощался с семьей и друзьями.