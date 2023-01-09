Восходящая звезда ММА Виктория Ли внезапно скончалась в возрасте 18 лет

Январь, 09 в 0:04

Одно из самых перспективных молодых бойниц смешанных единоборств в мире Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет.

О ее смерти юной спортсменке известила ее семья.

Причина смерти 18-летней спортсменки не разглашается. Ожидается, что промоуш ONE Championship, в котором выступала Ли, в ближайшее время опубликует официальное объявление.

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— Она ушла слишком рано, и с тех пор наша семья была полностью опустошенна. Мы скучаем по ней… больше всего на свете. Наша семья никогда не будет, как прежде. Жизнь никогда не будет, как прежде. Виктория была самой красивой душой, когда-либо жившей. Она была лучшей маленькой сестрой в мире, – написала ее сестра Анджела в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Angela Lee Pucci (@angelaleemma)

Ли родилась и выросла на Гавайях. В семье Виктория была не единственной представительницей в ММА. Ее сестра Анджела имеет титул чемпионки мира в промоушне ONE. А их брат Кристиан является чемпионом мира в ONE в легком весе.

ONE Championship считается крупнейшим промоушном ММА в Азии.

Виктория Ли имела прозвище The Prodigy. Она выиграла свои первые три боя в ONE, но в 2022 году взяла отпуск, чтобы сосредоточиться на окончании средней школы. Она также была чемпионкой мира среди юниоров в современном варианте панкратиона, разновидности древнегреческой борьбы.

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Фото: ONE Championship