Висхідна зірка ММА Вікторія Лі раптово померла у віці 18 років

Січень, 09 в 0:04

Одна з найперспективніших молодих бійчинь змішаних єдиноборств у світі Вікторія Лі померла у віці 18 років.

Про її смерть юної спортсменки сповістила її сім’я.

Причина смерті 18-річної спортсменки не розголошується. Очікується, що промоуш ONE Championship, у якому виступала Лі, найближчим часом опублікує офіційне оголошення.

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— Вона пішла занадто рано, і відтоді наша сім’я була повністю спустошена. Ми сумуємо за нею… найбільше у цілому світі. Наша сім’я ніколи не буде як раніше. Життя ніколи не буде як раніше. Вікторія була найкрасивішою душею, яка коли-небудь жила. Вона була найкращою маленькою сестрою у світі, — написала її сестра Анджела в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Angela Lee Pucci (@angelaleemma)

Лі народилася та виросла на Гаваях. У сім’ї Вікторія була не єдиною представницею в ММА. Її сестра Анджела має титул чемпіонки світу у промоушні ONE. А їхній брат Крістіан є чемпіоном світу у ONE у легкій вазі.

ONE Championship вважається найбільшим промоушном ММА в Азії.

Вікторія Лі мала прізвисько The Prodigy. Вона виграла свої перші три бої в ONE, але в 2022 році взяла відпустку, щоб зосередитися на закінченні середньої школи. Вона також була чемпіонкою світу серед юніорів у сучасному варіанті панкратіону, різновиду давньогрецької боротьби.

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Фото: ONE Championship