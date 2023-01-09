Висхідна зірка ММА Вікторія Лі раптово померла у віці 18 років
Одна з найперспективніших молодих бійчинь змішаних єдиноборств у світі Вікторія Лі померла у віці 18 років.
Про її смерть юної спортсменки сповістила її сім’я.
Причина смерті 18-річної спортсменки не розголошується. Очікується, що промоуш ONE Championship, у якому виступала Лі, найближчим часом опублікує офіційне оголошення.
— Вона пішла занадто рано, і відтоді наша сім’я була повністю спустошена. Ми сумуємо за нею… найбільше у цілому світі. Наша сім’я ніколи не буде як раніше. Життя ніколи не буде як раніше. Вікторія була найкрасивішою душею, яка коли-небудь жила. Вона була найкращою маленькою сестрою у світі, — написала її сестра Анджела в Instagram.
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Лі народилася та виросла на Гаваях. У сім’ї Вікторія була не єдиною представницею в ММА. Її сестра Анджела має титул чемпіонки світу у промоушні ONE. А їхній брат Крістіан є чемпіоном світу у ONE у легкій вазі.
ONE Championship вважається найбільшим промоушном ММА в Азії.
Вікторія Лі мала прізвисько The Prodigy. Вона виграла свої перші три бої в ONE, але в 2022 році взяла відпустку, щоб зосередитися на закінченні середньої школи. Вона також була чемпіонкою світу серед юніорів у сучасному варіанті панкратіону, різновиду давньогрецької боротьби.
Фото: ONE Championship