Февраль, 01 в 20:39

Бронзовый призер Олимпийских игр, теннисистка Элина Свитолина призвала не допускать спортсменов из страны-агрессора России и атлетов ее пособницы Беларуси.

Об этом экс-третья ракетка мира написала на своей странице в социальной сети Facebook.

— Олимпийские игры – это самая большая мечта и самая высокая привилегия для спортсменов. Это самая большая платформа для привлечения и разнообразия в спорте, привлекающая внимание мира. Помня об этом, мы должны запрещать российских и белорусских спортсменов, посылая решительное сообщение всему миру, что мы едины в санкциях, введенных против России и Беларуси, и что есть последствия за отвратительные действия их правительств, — написала Свитолина.

Теннисистка подчеркнула, что жизнь представителей стран-агрессора не может оставаться нормальной. Мир, а также российский и белорусский народы не могут не знать о зверствах, которые они совершают в Украине.

Сейчас смотрят Свитолина отметила, что в бою погибла одна из восходящих звезд украинской легкой атлетики Владимир Андрощук, который уже никогда не сможет реализовать свой потенциал или мечту на Играх. — Так почему российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства лишают шанса невиновных людей и спортсменов? – резюмировала Свитолина. В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором допустил вероятность возвращения российских и белорусских атлетов в международные соревнования под нейтральным флагом. В Украине отреагировали на такое заявление МОК и заявили о готовности бойкотировать Олимпиаду-2024. Президент Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о недопущении атлетов из России и Беларуси к участию в Играх-2024 в Париже. Читайте Россияне не должны ехать на соревнования, пока последний солдат не уйдет из Украины — Харлан

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