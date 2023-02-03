Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

К призыву не допустить россиян к Играм-2024 могут присоединиться 40 стран – министр спорта Польши

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Збірна росії із синхронного плавання
Фото: Depositphotos

Представители 40 стран готовят заявление, в котором выступят против возвращения спортсменов из России и Беларуси в международные соревнования и возможного участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом рассказал министр спорта и туризма Польши Камил Бортничук.

Международный олимпийский комитет ранее допустил возможность возвращения представителей стран-агрессоров в олимпийскую квалификацию. В то же время там говорят, что окончательное решение еще не принято.

Сейчас смотрят

Против их возвращения сразу выступили в Украине и допустили бойкот соревнований. Также совместное заявление в начале февраля прозвучало от стран Балтии и Польши.

— Усилия вернуть российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под занавесом нейтралитета легитимизируют политические решения и широкую пропаганду этих стран через использование спорта в качестве отвлекающего фактора от незаконной агрессии против Украины, — говорится в совместном заявлении.

Бортничук говорит, что недовольных позицией МОК значительно больше, и в течение недели можно ожидать совместного заявления представителей 40 стран, которые будут выступать против теоретической возможности для россиян и белорусов соревноваться на летних Олимпийских играх 2024 года.

— Думаю, на следующей неделе очень четкая позиция представителей 40 стран выйдет в свет, — сказал Бортничук в эфире польского телевидения.

В комментарии агентству Reuters Бортничук сказал, что ожидает присоединения к потенциальной коалиции США, Великобритании, Японии, Канады и Австралии.

По его словам, запланированная встреча должна пройти 10 февраля. Он добавил, что коалиция стран, которые выскажутся о бойкоте, будет достаточной, чтобы сделать проведение Игр бессодержательным.

— Польша и другие страны могут предъявить ультиматум МОК. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могли бы состояться, – заявил Бортничук.

В конце января МОК объявил, что дополнительно изучит возможность возвращения к соревнованиям атлетов из России и Беларуси на “строгих условиях”. После этого Олимпийский комитет Азии решил оказать содействие участию этих двух стран в своих континентальных играх без консультаций со странами-членами.

Читайте
Поставили перед фактом: Сеул требует объяснений из-за допуска россиян к Азиатским играм

Источник: Суспільне
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка