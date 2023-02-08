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Факты / Спорт

Четко объясним это МОК: Великобритания выступила против участия россиян в Олимпиаде

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Олимпиада факел и прапор
Фото: Dreamstime

Британия призвала Международный олимпийский комитет не допускать российских спортсменов в Олимпиаду-2024, которая состоится в Париже.

Об этом заявил спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака британскому телеканалу Sky News.

По его словам, Россия — это страна-террорист, совершившая множество военных преступлений, поэтому российских спортсменов не следует допускать к участию в Олимпийских играх.

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– Мы, как и многие другие страны, были однозначными по этому поводу на протяжении всего времени, и мы хотим убедиться, что мы будем продолжать говорить об этом в один голос и четко сообщим об этом МОК, – говорится в комментарии.

Также Британия выступает против допуска к соревнованиям спортсменов из Беларуси, всесторонне поддерживающей Россию в войне против Украины.

Не допускать к Олимпиаде спортсменов из стран-агрессоров призвали также президент Украины Владимир Зеленский и Андрей Ермак.

Напомним, более 40 стран заявили, что готовы бойкотировать Олимпийские игры, если спортсменов из России и Беларуси все же допустят к соревнованиям.

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Источник: Sky News
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