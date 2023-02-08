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Факти / Спорт

Росія вбиває людей: Зеленський та Єрмак закликали не допустити спортсменів РФ на Олімпіаду-2024

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олімпійські ігри 2024
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року.

Про це він написав у середу, 8 лютого, у Twitter.

– На тлі російської агресії, що триває, і руйнівних військових злочинів МОК “вивчає способи” дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі. Ми закликаємо партнерів приєднатися до нашого марафону чесності, протидіяти цим зусиллям та захищати Олімпійську хартію, – написав президент.

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що світ не має повторювати помилок Берліна-1936

– Російські спортсмени не мають бути допущені до Олімпійських ігор у Парижі в 2024 році. Росія вбиває людей, руйнує спортивну інфраструктуру. Олімпійські ігри – це про мир. Росія ж обрала нацизм та війну, – написав Єрмак.

Зазначимо, що наприкінці січня МОК опублікував заяву, в якій допустив повернення представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань під нейтральним прапором.

Після цього в Україні заявили про готовність бойкотувати Олімпіаду-2024. Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону щодо недопущення атлетів з Росії та Білорусі до участі в Іграх-2024 у Парижі.

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