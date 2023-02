Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року.

Про це він написав у середу, 8 лютого, у Twitter.

Against the backdrop of continued Russian aggression and devastating war crimes, the IOC is “exploring ways” to permit Russian athletes to participate in the Paris Olympics. We urge partners to join our marathon of honesty, counter these efforts, and protect the Olympic Charter. pic.twitter.com/JlFT49hO5K

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2023 Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що світ не має повторювати помилок Берліна-1936 – Російські спортсмени не мають бути допущені до Олімпійських ігор у Парижі в 2024 році. Росія вбиває людей, руйнує спортивну інфраструктуру. Олімпійські ігри – це про мир. Росія ж обрала нацизм та війну, – написав Єрмак. Зазначимо, що наприкінці січня МОК опублікував заяву, в якій допустив повернення представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань під нейтральним прапором. Після цього в Україні заявили про готовність бойкотувати Олімпіаду-2024. Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону щодо недопущення атлетів з Росії та Білорусі до участі в Іграх-2024 у Парижі. Читайте Мер Парижа виступила проти російських спортсменів на Олімпіаді-2024

