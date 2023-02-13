Допинг, кибератаки на церемонию и война: какие красные линии МОК для запрета на участие России в Олимпиаде

Февраль, 13 в 15:04

Международный олимпийский комитет (МОК) хочет найти возможность россиянам соревноваться в Париже, несмотря на войну в Украине и призывы к бойкоту соревнований другими странами, если представителей государства-террориста все же допустят.

Спортивный репортер газеты The Guardian Шон Ингл в своем блоге выпустил материал под названием Итак, мистер Бах, неужели никогда не будет достаточно, чтобы отстранить Россию от Олимпиады?

В нем он исходит из того, что для устранения России уже было много прецедентов, а также то, что ни смотря на Олимпийскую хартию после Второй мировой войны к Играм не были допущены спортсмены из Германии, Японии и Италии. Факты ICTV приводят перевод его материала.

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Представьте себе такую картинку в Париже на следующий год, в день открытия Олимпиады. В финале по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м россиянин Сергей Каменский прищуривает глаз к ружью, нажимает на спусковой крючок и через миллисекунды триумфально празднует золото. Тем временем в 2,4 тыс. км в Киеве продолжают накапливаться обломки домов и больниц вместе с телами погибших.

Преувеличено? Вряд ли. МОК полон решимости предоставить россиянам возможность участвовать в соревнованиях в Париже. И его не остановит широкое осуждение со стороны украинских спортсменов или ожидание, что на этой неделе 35 стран, включая Великобританию и США, потребуют запрета. В воскресенье президент МОК Томас Бах удвоил свою позицию, отрицая, что его организация находится на неправильной стороне истории.

Давайте на миг остановимся на позиции МОК. Его основной довод в том, что ни один спортсмен не должен быть наказан за свой паспорт или грехи своей страны. Сделаешь это и где ты остановишься? Не допустив сборную США к Играм-2004 за вторжение в Ирак? Армению и Азербайджан за нагорно-карабахский конфликт? Израиль за оккупацию Палестины?

Примечательно, что на его стороне также ООН. В недавнем письме к министру спорта Украины Бах одобрительно отметил, что два спецдокладчика ООН выразили “серьезную обеспокоенность”, что запрет российских и белорусских спортсменов будет дискриминационным.

Одна из них, Александра Ксантаки, на прошлой неделе отрицала свою пророссийскую приверженность в Twitter, добавив: Ооооо, США вели незаконную войну в 2003 году. Я не помню, чтобы люди пытались запретить Майклу Фелпсу плавать.

Однако в письме также поражает гнев Баха. Не по отношению к России, как можно было ожидать. Но учитывая, что Украина угрожает бойкотировать Игры, это, по его словам, “нарушит Олимпийскую хартию”.

Попробуем быть добрее к Баху. Он искренне верит в то, что Олимпиада объединяет мир в мирном соревновании и дружбе. Действительно, столь детская вера МОК в свою миссию вызывает удивление, почему олимпийский гимн не заменили на Kumbaya (афроамериканская духовная песня также идиома, которая означает момент гармонии и единства, — Ред.).

И все же его однобокий фокус – странный. Ведь, хотя он ищет способы позволить российским спортсменам соревноваться, он ничего не говорит о том, что — если вообще что-то — нужно для их запрета.

Так давайте, господин Бах, какие красные линии МОК? Хватило бы марша российских сапог в Киеве? Химическое оружие? Ядерная угроза? Нельзя сказать, что МОК не предпринимал односторонних действий в прошлом. После мировых войн спортсменов из Германии, Италии и Японии не допускали к участию, тогда как Южная Африка провела три десятилетия в глуши из-за апартеида. Иногда другого выбора нет.

Бах мог бы также перечесть пятый принцип Олимпийской хартии.

— Каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом, без дискриминации и в олимпийском духе, который требует взаимопонимания в духе дружбы, солидарности и честной игры, — говорится в нем.

Как Россия все это не растоптала? Не в последнюю очередь, когда 228 украинских спортсменов были убиты с момента полномасштабного вторжения, а многочисленные спортивные объекты разбомблены и разрушены.

Дружба? Солидарность? Честная игра? Делала ли это Россия, когда испортила зимние игры 2014 года в Сочи, применив допинг для своих спортсменов – и пытаясь скрыть это с помощью схемы, предполагавшей пропускание образцов мочи, насыщенных стероидами, через “мышиную нору” перед заменой их на чистую мочу? Сам Бах назвал это “шокирующим и беспрецедентным нападением на честность спорта и Олимпийских игр”.

Тем не менее, четыре года спустя в Пхенчхане Россия снова оказалась в центре скандала, когда совершила кибератаку на церемонию открытия. А на зимних Играх-2022 в Пекине лидер обнаружили положительную допинг-пробу у 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Разговаривая на выходных с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, он спросил, скажет ли когда-нибудь МОК, когда будет достаточно.

– Российский спорт остается очень вооруженным. Даже на недавнем Открытом чемпионате Австралии по теннису они очень гордились успехами своих игроков, даже когда они были нейтральными спортсменами. И не забывайте о толпе с буквами Z на трибунах, которая размахивала российскими флагами и тусовалась с отцом Новака Джоковича, — сказал Гераскевич.

Скелетонист добавил, что в Париже не будет иначе: Они будут использовать Олимпиаду как пропаганду.

Итак, как это все может окончиться? Какой бы ни была критика со стороны западных правительств в ближайшие дни, не ожидайте массового бойкота. В то же время МОК знает, что его ждет PR-катастрофа, если он массово допустит россиян к Играм.

Инсайдеры предполагают, что МОК поставит несколько условий для въезда, в частности, запретит российский флаг и гимн и потребует от их спортсменов носить полностью белую форму. Что еще более важно, любой, кто имеет связи с российскими военными, также, вероятно, будет запрещен, что может привести к тому, что 75% российской команды и официальных лиц не будут допущены.

Некоторые предполагают, что такой политики может быть достаточно, чтобы огорчить россиян настолько, чтобы они вообще отказались от участия в Парижских играх и это спасло бы МОК от головной боли и PR-катастрофы. Между тем стоит подумать о чем-то другом: досада от невозможности участвовать в спортивных соревнованиях ничтожна по сравнению с безжалостными страданиями войны.