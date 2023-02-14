Не фанаты, как утверждалось: УЕФА виновен в давке из-за плохой организации финала ЛЧ-2022

Февраль, 14 в 19:38

Европейский футбольный союз (УЕФА) признали виновным в давке и драках перед финалом Лиги чемпионов-2022 в Париже.

К такому выводу пришла независимая комиссия. Ее результаты опубликовал УЕФА на своем сайте.

Эксперты обнаружили, что информация, обнародованная УЕФА на следующий день после финала, не соответствует действительности. В ней говорилось, что причиной давки стало несвоевременное прибытие фанатов Ливерпуля на стадион. Также эксперты пришли к выводу, что УЕФА подготовил ее заранее.

Сейчас смотрят

Комиссия назвала ложной информацию УЕФА о том, что полиции и стюардам пришлось бороться с фанатами, пытавшимися попасть на стадион без билетов. Впоследствии она исчезла с сайта УЕФА, хотя футбольный союз не опроверг эту информацию.

В независимом отчете отмечается, что решение о переносе матча принимал лично президент УЕФА Александер Чеферин, что не входит в его обязанности.

Также утверждается, что информация о болельщиках Ливерпуля, якобы пытавшихся попасть на стадион без билетов, не соответствует действительности.

— Группа экспертов пришла к выводу, что утверждения об огромном количестве болельщиков без или с поддельными билетами были раздуты и выданы за факт, чтобы снять с заинтересованных сторон ответственность за упущения в планировании и оперативные ошибки.

В своем заключении эксперты утверждают, что настоящей причиной переноса начала финала Лиги чемпионов в Париже стала очередь фанатов, пытавшихся попасть на стадион. Однако, они не могли это сделать вовремя из-за расположения Стад де Франс, которое не позволяет быстро добраться до арены от метро.

В комиссии подчеркнули, что УЕФА знал об этих моментах, ведь после финала ЛЧ в 2006 году на этой арене были обнаружены “серьезные проблемы взаимодействия с полицией, проблемы с доступом, и Стад де Франс не является соответствующим местом для проведения финала Лиги чемпионов”.

Проблемы с попаданием на этот стадион были и у фанатов во время финала Кубка Франции-2016 и матчей чемпионата Европы по футболу в 2016 году.

Напомним, что перед поединком в Париже на Стад-де-Франс у арены стадиона собралось много фанатов, которые не смогли попасть на матч. В результате началась давка, а некоторые болельщики набросились на стюардов. Тогда правоохранители применили слезоточивый газ по толпе.

Что касается самого матча Ливерпуль – Реал, то организаторам пришлось перенести его начало. Стартовый свисток главный арбитр дал спустя 39 мин после запланированного времени.