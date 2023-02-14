Лютий, 14 в 19:38

Європейський футбольний союз (УЄФА) визнали винним у тисняві та бійках, що сталися перед фіналом Ліги чемпіонів-2022 у Парижі.

Такого висновку дійшла незалежна комісія. Її результати опублікував УЄФА на власному сайті.

Експерти виявили, що інформація, оприлюднена УЄФА наступного дня після фіналу, не відповідає дійсності. У ній ішлося, що причиною тисняви стало несвоєчасне прибуття фанатів Ліверпуля на стадіон. Також експерти дійшли висновку, що УЄФА підготував її заздалегідь.

Зараз дивляться

Комісія назвала неправдивою інформацію УЄФА щодо того, що поліції та стюардам довелось боротися з фанатами, які намагались потрапити на стадіон без квитків. Згодом вона зникла з сайту УЄФА, хоча футбольний союз не спростував цю інформацію.

У незалежному звіті зазначається, що рішення про перенесення матчу ухвалював особисто президент УЄФА Александер Чеферін, що не входить в його обов’язки.

Також стверджується, що інформація про вболівальників Ліверпуля, які нібито намагались потрапити на стадіон без квитків, не відповідає дійсності.

— Група експертів дійшла висновку, що твердження про величезну кількість вболівальників без або з підробленими квитками були роздуті й видані за факт, щоб зняти з зацікавлених сторін відповідальність за хиби в плануванні та оперативні помилки.

У своєму висновку експерти стверджують, що справжньою причиною перенесення початку фіналу Ліги чемпіонів у Парижі стала черга фанатів, які намагалися потрапити на стадіон. Втім, вони не могли це зробити вчасно через розташування Стад де Франс, яке не дозволяє швидко дістатись до арени від метро.

У комісії підкреслили, що УЄФА знав про ці моменти, адже після фіналу ЛЧ у 2006 році на цій арені були виявлені “серйозні проблеми взаємодії з поліцією, проблеми з доступом, і Стад де Франс не є відповідним місцем для проведення фіналу Ліги чемпіонів”.

Проблеми з потраплянням на цей стадіон були й у фанатів під час фіналу Кубка Франції-2016 та матчів чемпіонату Європи з футболу у 2016 році.

Нагадаємо, що перед поєдинком у Парижі на Стад-де-Франс біля арени стадіону зібралося забагато фанатів, які не змогли потрапити на матч. У результаті почалася тиснява, а деякі вболівальники накинулися на стюардів. Тоді правоохоронці застосували сльозогінний газ щодо натовпу.

Щодо самого матчу Ліверпуль – Реал, то організаторам довелося перенести його початок. Стартовий свисток головний арбітр дав аж через 39 хв після запланованого часу.