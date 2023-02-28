Февраль, 28 в 13:13

Главный тренер молодежной сборной Украины и ФК Александрия Руслан Ротань временно будет исполнять обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской федерации футбола.

Сообщается, что такое решение утвердил исполком УАФ по предложению Комитета национальных сборных команд УАФ.

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Соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

Также сообщается, что исполком УАФ согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении наставником национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

В конце декабря начали появляться сообщения, что новым тренером сборной станет Сергей Ребров, который сейчас возглавляет футбольный клуб Аль-Айн из ОАЭ. Тогда же стало известно, что контракт с тогдашним наставником сине-желтых Александром Петраковым не пролонгировали.

Ближайшая официальная игра национальной команды должна состояться 26 марта против команды Англии в рамках квалификационного отбора на Евро-2024. С календарем матчей сборной Украины на 2023 год вы можете ознакомиться в нашем материале.