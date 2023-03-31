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Факты / Спорт

Ломаченко в футболке с Иисусом провел первую дуэль взглядов после анонса боя с Хейни

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ломаченко Гейні

Американский боксер Девин Хейни будет защищать свои чемпионские пояса в легком весе в бою против украинца Василия Ломаченко, который состоится в Лас-Вегасе 20 мая.

Хейни сейчас владеет титулами WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе, на которые и будет претендовать Ломаченко.

Сегодня в США состоялась первая пресс-конференция после анонса поединка и первая битва взглядов. На событие Хейни пришел в стильном костюме песочного цвета и темных очках, тогда как 35-летний украинец надел черную футболку с изображением Иисуса Христа.

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Хейни назвал Ломаченко достойным соперником, однако в очном противостоянии американец считает фаворитом себя.

— Ломаченко — хороший боец и будущий кандидат в Зал славы. Я не уменьшаю его заслуг или того, что он сделал в боксе.

Я не могу дождаться этого боя. Я знаю, что у Ломаченко чрезвычайно высокий боксерский IQ, и я покажу миру 20 мая, что я лучший боец на планете. Я готов защитить свой безоговорочный титул в сокрушительной манере, — сказал Хейни.

Со своей стороны Ломаченко сказал, что его цель — стать безоговорочным чемпионом в легком весе. По его словам, это для него последний шанс стать абсолютным чемпионом мира.

— Я буду честен с вами, это мой последний шанс стать безоговорочным чемпионом мира. Поэтому он очень важен. Этот шанс — самый большой момент в моей профессиональной карьере. Именно этот шанс, этот бой. Я не хочу говорить о будущем. Мы не знаем результата, — сказал Ломаченко.

Промоутер Top Rank Боб Арум назвал Девина Хейни самой яркой молодой суперзвездой спорта, который принял вызов от одного из лучших бойцов этого поколения в весе. Он добавил, что это то, ради чего стоит заниматься боксом.

Кроме пресс-конференции на мероприятии состоялась битва взглядов Ломаченко и Хейни.

Непосредственно перед поединком в мае боксеры повторят эту процедуру. Тогда же состоится еще одна пресс-конференция, взвешивание и открытые тренировки боксеров.

Сначала ожидалось, что боксеры встретятся на ринге в марте 2023 года. Однако из-за того, что 24-летний Хейни исповедует ислам, бой решили провести после Рамадана.

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Скриншот: Top Rank Boxing

Источник: Sky Sports
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