Милан одолел Наполи, а Реал Мадрид уверенно обыграл Челси в четвертьфинале ЛЧ

Итальянский Милан и мадридский Реал триумфировали в первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Милан — Наполи — 1:0

Гол: Беннасер, 40

Россонери дома принимали другую итальянскую команду Наполи. Игра состоялась на легендарном Сан-Сиро и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил алжирский хавбек Милана Исмаэль Беннасер. Это произошло на 40-й минуте встречи. Беннасер откликнулся на пас в штрафной площадке и, не колеблясь, поразил левый нижний угол ворот.

Стоит отметить, что половину второго тайма неаполитанцы играли в меньшинстве. На 75-й минуте полузащитник Замбо Ангисса во второй раз сфолил на Тео Эрнандесе и арбитр выписал ему второй горчичник, который мгновенно превратился в красную карточку.

Реал Мадрид — Челси 2:0

Голы: Бензема, 22 Асенсио, 74

В другом матче сливочные принимали на Сантьяго Бернабеу лондонский Челси. Игра завершилась уверенной победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:0.

Размочил нули на табло Карим Бензема, для которого этот гол стал 90-м в Лиге чемпионов за всю карьеру. Сначала Дани Карвахаль забросил мяч из глубины, после чего Винисиус пробил, но на удар среагировал голкипер чиних Кепа Аррисабалага. Впрочем мяч после отскока оказался у Бензема, который не промахнулся.

На 59-й минуте гости остались вдесятером, после того как прямую красную карточку за задержку соперника получил Бен Чилуэлл. Английский защитник проиграл позицию Родриго и схватил его за руку.

Точку в матче поставил свеженький Марко Асенсио, который с линии штрафной площадки низом пробил в сетку ворот.

Ответные матчи команд состоятся 18 апреля в Неаполе и Лондоне соответственно. В других парах, матчи которых состоялись накануне, Манчестер Сити разгромил мюнхенскую Баварию (3:0), а миланский Интер одолел португальскую Бенфику (2:0).

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