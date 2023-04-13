Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Детские выплаты 2023: какая денежная помощь предусмотрена в Украине
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Милан одолел Наполи, а Реал Мадрид уверенно обыграл Челси в четвертьфинале ЛЧ

Мілан Ісмаель Беннасер
Фото: Getty Images

Итальянский Милан и мадридский Реал триумфировали в первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Милан — Наполи — 1:0

  • Гол: Беннасер, 40

Россонери дома принимали другую итальянскую команду Наполи. Игра состоялась на легендарном Сан-Сиро и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил алжирский хавбек Милана Исмаэль Беннасер. Это произошло на 40-й минуте встречи. Беннасер откликнулся на пас в штрафной площадке и, не колеблясь, поразил левый нижний угол ворот.

Стоит отметить, что половину второго тайма неаполитанцы играли в меньшинстве. На 75-й минуте полузащитник Замбо Ангисса во второй раз сфолил на Тео Эрнандесе и арбитр выписал ему второй горчичник, который мгновенно превратился в красную карточку.

Реал Мадрид — Челси 2:0

  • Голы: Бензема, 22 Асенсио, 74

В другом матче сливочные принимали на Сантьяго Бернабеу лондонский Челси. Игра завершилась уверенной победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:0.

Размочил нули на табло Карим Бензема, для которого этот гол стал 90-м в Лиге чемпионов за всю карьеру. Сначала Дани Карвахаль забросил мяч из глубины, после чего Винисиус пробил, но на удар среагировал голкипер чиних Кепа Аррисабалага. Впрочем мяч после отскока оказался у Бензема, который не промахнулся.

На 59-й минуте гости остались вдесятером, после того как прямую красную карточку за задержку соперника получил Бен Чилуэлл. Английский защитник проиграл позицию Родриго и схватил его за руку.

Точку в матче поставил свеженький Марко Асенсио, который с линии штрафной площадки низом пробил в сетку ворот.

Ответные матчи команд состоятся 18 апреля в Неаполе и Лондоне соответственно. В других парах, матчи которых состоялись накануне, Манчестер Сити разгромил мюнхенскую Баварию (3:0), а миланский Интер одолел португальскую Бенфику (2:0).

Читайте также
Не фанаты, как утверждалось: УЕФА виновен в давке из-за плохой организации финала ЛЧ-2022
фінал Ліги чемпіонів-2022

Ліга чемпіонів, Милан, Наполи, Реал Мадрид, Футбол, Челси
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мечта всей жизни: Месси пригласил фаната, который простоял под его домом 10 часов
Ліонель Мессі
Правительство Британии медлит с передачей Украине почти $3 млрд от продажи Челси — Bloomberg
Челсі
Украина остается в совместной заявке на проведение ЧМ-2030 — премьер Португалии
Збірна України з футболу
Был единственным кандидатом: Чеферина переизбрали президентом УЕФА
Александер Чеферін
Готов работать бесплатно: Славена Билича называют кандидатом на должность тренера сборной Украины
Милан одолел Наполи, а Реал Мадрид уверенно обыграл Челси в четвертьфинале ЛЧ
Видео
Если бы мы не обороняли Бахмут, то враг бы шел вглубь территории Украины — Маляр

Российские оккупационные войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, который полностью разбомблен, однако если бы не украинские защитники, то враг продвинулся бы вглубь Украины.

Яна Брензей, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Милан одолел Наполи, а Реал Мадрид уверенно обыграл Челси в четвертьфинале ЛЧ
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Милан одолел Наполи, а Реал Мадрид уверенно обыграл Челси в четвертьфинале ЛЧ
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь