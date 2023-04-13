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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинец победил на этапе автогонок Формула Рено 2.0

Іван Клименко

Украинский пилот Иван Клименко, выступающий за LAMO Racing car, выиграл первый этап Formula Renault 2.0 (Формула Рено 2.0) во Франции.

Клименко вошел в тройку лидеров в обеих стартовых гонках и квалификациях к ним. Кроме того, украинец одержал победу под проливным дождем.

Стоит отметить, что этап состоит из двух заездов. Первую гонку на этапе выиграл Клименко, а вторую — швейцарец Дани Бунчу, который тоже выступает за команду LAMO.

Сейчас эти двое пилотов возглавляют общую классификацию соревнований.

Иван Клименко

Иван Клименко

Впереди запланировано еще шесть этапов, которые в частности состоятся на знаменитых трассах: Ле Ман, Поль Рикар и Маньи-Кур. Каждый заезд будет состоять из двух квалификаций и двух заездов в субботу и воскресенье.

Формула Рено 2.0. — чемпионат по автогонкам, который был основан в 1991 году. Современный вариант своего названия он получил в 2005 году.

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