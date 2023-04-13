Украинец победил на этапе автогонок Формула Рено 2.0

Украинский пилот Иван Клименко, выступающий за LAMO Racing car, выиграл первый этап Formula Renault 2.0 (Формула Рено 2.0) во Франции.

Клименко вошел в тройку лидеров в обеих стартовых гонках и квалификациях к ним. Кроме того, украинец одержал победу под проливным дождем.

Стоит отметить, что этап состоит из двух заездов. Первую гонку на этапе выиграл Клименко, а вторую — швейцарец Дани Бунчу, который тоже выступает за команду LAMO.

Сейчас эти двое пилотов возглавляют общую классификацию соревнований.

Впереди запланировано еще шесть этапов, которые в частности состоятся на знаменитых трассах: Ле Ман, Поль Рикар и Маньи-Кур. Каждый заезд будет состоять из двух квалификаций и двух заездов в субботу и воскресенье.

Формула Рено 2.0. — чемпионат по автогонкам, который был основан в 1991 году. Современный вариант своего названия он получил в 2005 году.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.