Семикратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон стал сэром Льюисом Хэмилтоном.

Британского гонщика посвятили в рыцари в знак признания блестящей карьеры в Формуле-1 спустя всего несколько дней после того, как он проиграл потенциальный рекордный восьмой титул. Бывшего чемпиона мира из Британии в среду, 15 декабря, почтил принц Уэльский во время церемонии в Виндзорском замке.

Arise Sir @LewisHamilton!

The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today’s Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021