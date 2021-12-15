Семикратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон стал сэром Льюисом Хэмилтоном.

Британского гонщика посвятили в рыцари в знак признания блестящей карьеры в Формуле-1 спустя всего несколько дней после того, как он проиграл потенциальный рекордный восьмой титул. Бывшего чемпиона мира из Британии в среду, 15 декабря, почтил принц Уэльский во время церемонии в Виндзорском замке.

Arise Sir @LewisHamilton! The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today’s Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp — The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021

На церемонии присутствовала мать пилота Mercedes Кармен Локхарт.

36-летний Хэмилтон стал лишь четвертым гонщиком Формулы-1, которого посвятили в рыцари после Джека Бребема, Стирлинга Мосса и Джеки Стюарта, а также первым, кого удостоили этой чести в качестве действующего пилота команды Ф-1.

О том, что Хэмилтон получит титул рыцаря Британской империи за вклад в развитие автоспорта, стало известно в конце декабря 2020 года.

Церемония посвящения состоялась на третий день после проигрыша Льюиса пилоту команды Red Bull Максу Ферстаппену в решающей гонке Гран-при Абу-Даби. Поэтому он не смог завоевать восьмой титул и превзойти достижение Михаэля Шумахера.

Во время заключительной гонки в Абу-Даби в Формуле-1 сезона-2021 Хэмилтон лидировал, но потерял преимущество из-за аварии Николаса Латифи из Williams. После рестарта на последнем круге его опередил нидерландец Макс Ферстаппен, в итоге ставший чемпионом.

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Команда Mercedes пыталась оспорить итоги Гран-при Абу-Даби, но Международная автомобильная федерация отклонила оба протеста.

Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в 2007 году в составе команды McLaren. Он впервые стал чемпионом мира в 2008 году. С 2013 года Хэмилтон выступает за германскую команду Mercedes, с которой выиграл шесть титулов.