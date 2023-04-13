Українець переміг на етапі автоперегонів Формула Рено 2.0

Український пілот Іван Клименко, який виступає за LAMO Racing car, виграв перший етап Formula Renault 2.0 (Формула Рено 2.0) у Франції.

Клименко увійшов до трійки лідерів в обох стартових перегонах і кваліфікаціях до них. Крім того, українець здобув перемогу під проливним дощем.

Варто відзначити, що етап складається з двох заїздів. Перші перегони на етапі виграв Клименко, а другі – швейцарець Дані Бунчу, який теж виступає за команду LAMO.

Зараз ці двоє пілотів очолюють загальну класифікацію змагання.

Попереду заплановано ще шість етапів, які зокрема відбудуться на знаменитих трасах: Ле Ман, Поль Рікар та Маньї-Кур. Кожен заїзд складатиметься з двох кваліфікацій і двох заїздів у суботу та неділю.

Формула Рено 2.0. – чемпіонат з автоперегонів, який було засновано у 1991 році. Сучасний варіант своєї назви він одержав у 2005 році.

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