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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українець переміг на етапі автоперегонів Формула Рено 2.0

Іван Клименко

Український пілот Іван Клименко, який виступає за LAMO Racing car, виграв перший етап Formula Renault 2.0 (Формула Рено 2.0) у Франції.

Клименко увійшов до трійки лідерів в обох стартових перегонах і кваліфікаціях до них. Крім того, українець здобув перемогу під проливним дощем.

Варто відзначити, що етап складається з двох заїздів. Перші перегони на етапі виграв Клименко, а другі – швейцарець Дані Бунчу, який теж виступає за команду LAMO.

Зараз ці двоє пілотів очолюють загальну класифікацію змагання.

Іван Клименко

Іван Клименко

Попереду заплановано ще шість етапів, які зокрема відбудуться на знаменитих трасах: Ле Ман, Поль Рікар та Маньї-Кур. Кожен заїзд складатиметься з двох кваліфікацій і двох заїздів у суботу та неділю.

Формула Рено 2.0. – чемпіонат з автоперегонів, який було засновано у 1991 році. Сучасний варіант своєї назви він одержав у 2005 році.

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