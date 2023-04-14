WTA возвращается в КНР, хотя Пекин не выполнил ничего из условий по делу Пэн Шуай

Женская теннисная ассоциация (WTA) решила прекратить бойкот Китая и возобновить там проведение турниров, несмотря на то, что ее требования не были выполнены.

От проведения соревнований под своей эгидой WTA отказалась после скандала с китайской теннисисткой Пэн Шуай в 2021 году, которая тогда обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в сексуальном насилии.

После этого теннисистка перестала выходить на связь и появилась в публичном пространстве почти через месяц, когда состоялось ее общение по видеосвязи с главой МОК Томасом Бахом.

Для WTA Китай был самым прибыльным рынком, ведь до бойкота там проводилось больше турниров, чем в любой другой стране, включая Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне.

Из-за пандемии коронавируса турниры в стране были приостановлены, но исполнительный директор WTA Стив Саймон решительно заявил, что тур не вернется в Китай, если не будет проведено расследование жалоб Пэн и не будет получено независимых доказательств ее благополучия.

Но накануне Саймон признал, что ни одно из этих условий не было выполнено, а WTA пострадала без китайских инвестиций и теперь вернется в эту страну осенью.

— Продолжение той же стратегии не имеет смысла, и нужен другой подход, — сказал Саймон BBC Sport.

По его словам, организация постарается, чтобы о Пен не забыли. Он также рассказал, что сейчас WTA не имеет никаких опасений относительно благосостояния теннисистки. По словам ее близких, она в безопасности живет со своей семьей в Пекине.

Саймон рассказал, что большинство теннисистов также поддерживают возвращение в Китай, хотя не отрицает, что есть те, кто против.

Правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность по поводу этого решения, а китайский исследователь Кай Онг сказал, что сейчас не существует независимых доказательств, которые можно было бы проверить, что Пэн Шуай действительно находится в безопасности и на свободе.

Источник : Independent

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.