Туринскому Ювентусу вернули 15 очков в чемпионате Италии, что подняло старую сеньору на третью строчку в турнирной таблице и позволило ей претендовать на место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Ювентусу вернули очки до нового судебного разбирательства после трехчасового слушания. Само дело вернули в апелляционный суд футбольной федерации.

Есть предположение, что судебное разбирательство не завершится в этом сезоне, и в случае санкций против клуба, их перенесут на следующий сезон чемпионата.

Сейчас Ювентус поднялся с седьмого места таблицы Серии А на третье, отставая на два очка от Лацио, который идет вторым, а также опережая на три очка четвертую в турнирном положении Рому. Действующий чемпион Милан выпал из первой четверки и сейчас идет пятым.

