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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ювентусу вернули 15 очков после апелляции по делу о финансовых махинациях

Ювентус
Фото: Depositphotos

Туринскому Ювентусу вернули 15 очков в чемпионате Италии, что подняло старую сеньору на третью строчку в турнирной таблице и позволило ей претендовать на место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Ювентусу вернули очки до нового судебного разбирательства после трехчасового слушания. Само дело вернули в апелляционный суд футбольной федерации.

Есть предположение, что судебное разбирательство не завершится в этом сезоне, и в случае санкций против клуба, их перенесут на следующий сезон чемпионата.

Сейчас Ювентус поднялся с седьмого места таблицы Серии А на третье, отставая на два очка от Лацио, который идет вторым, а также опережая на три очка четвертую в турнирном положении Рому. Действующий чемпион Милан выпал из первой четверки и сейчас идет пятым.

В январе Ювентус оштрафовали на 15 очков в чемпионате Италии из-за дела, связанного с финансовыми махинациями. Под подозрение попали 15 человек, в том числе президент клуба Андреа Аньелли. В результате руководство туринцев, включая Аньелли, ушло в отставку. Что касается Аньелли, то ему запрещено заниматься футбольной деятельностью.

Прокуратура требовала от суда штраф в девять очков, однако тот наказал туринский клуб большим снятием.

Ювентус отрицал нарушение и подал апелляцию в высший спортивный суд Италии при Итальянском олимпийском комитете.

В то же время, несколько отстранений остались в силе. Речь идет об Аньелли и директоре Тоттенхэма Фабио Паратичи — их апелляции отклонили. А вот Павел Недвед был одним из шести бывших членов правления, чьи апелляции были удовлетворены.

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Источник: AP News
Серия А, Футбол, Ювентус
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