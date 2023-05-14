Впервые за 7 лет! Украинские саблистки завоевали золото на этапе Кубка мира

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала золото на этапе Кубка мира в грузинском Батуми. Эти соревнования были также первыми в квалификационном периоде на Олимпиаду-2024.

В Батуми украинки выступали в таком составе: Ольга Харлан, Алина Комащун, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

Наша команда была 15-й по посеву, согласно месту в мировом рейтинге. Во втором раунде соперницами украинок стали лидеры мирового рейтинга сборная Франции, которую наши девушки минимально одолели со счетом 45:44. Решающим в этом противостоянии стал последний раунд с участием Ольги Харлан — 8:5.

На пути к золоту сборная Украины по фехтованию на саблях одолела еще три команды из первой десятки рейтинга: Италию, Азербайджан и США.

Это золото для нашей женской сборной на этапах Кубка мира стало первым с января 2016 года. С тех пор украинки еще дважды выходили в финал, но уступали, довольствуясь серебром.

Сейчас Украина возглавляет квалификационный отбор на летние Олимпийские игры-2024 в женской команде на саблях. Кроме того, эта победа позволит нашей команде подняться в мировом рейтинге на 11-ю строчку.

Женская сборная Украины смогла принять участие в этапе Кубка мира в Батуми из-за недопуска к соревнованиям россиянок, а именно лидеров сборной РФ Софии Поздняковой, Софии Великой, Яны Егорян и Ольги Никитиной.

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