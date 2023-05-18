Манчестер Сити разгромил Реал Мадрид и вышел в финал Лиги чемпионов

Английский Манчестер Сити вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2022/23. В ответном матче 1/2 финала горожане уверенно обыграли мадридский Реал на Этихад Стэдиум со счетом 4:0 (5:1 по сумме двух матчей).

Первый опасный момент в матче на 12-й минуте создали хозяева поля, когда головой пробивал Эрлинг Холанд после навеса от Джека Грилиша. Но с этим ударом справился голкипер Тибо Куртуа.

Спустя десять минут свое мастерство снова демонстрировал Куртуа и снова после удара Холанда. Норвежец пробивал головой в дальний угол ворот и только бельгиец лишь чудом дотянулся до мяча.

Первый гол подопечные Пепа Гвардиолы забили на 23-й минуте благодаря мощному удару Бернарду Силвы, который пробил в ближний угол ворот после разрезного паса от Кевина де Брюйне в штрафную гостей.

Впоследствии Реал попытался сравнять, но мяч после удара Тони Крооса попал в перекладину. Зато манчестерский клуб еще до перерыва удвоил свое преимущество. Автором гола снова стал португалец Силва, который пробил точно головой в сетку ворот Куртуа.

Во втором тайме сливочные не теряли надежды распечатать ворота Ман Сити. Стоит вспомнить удар австрийца Давида Алабы. Но в этом моменте Эдерсон перевел мяч, который летел под перекладину, на угловой.

А в середине второго тайма еще один блестящий момент создали хозяева поля. Холанд после паса от Илкая Гюндогана вышел один на один с Куртуа и пробил в дальний угол. Бельгиец ногой отбил снаряд.

Впоследствии в сетке ворот Реала оказался третий мяч, который предательски залетел туда после попытки Милитао перехватить его в собственной штрафной, когда пробивал Де Брюйне. А финальная точка в игре была поставлена в компенсированное арбитром время после блестящей атаки горожан, когда Хулиан Альварес вырвался один на один с Куртуа и низом пробил в створ.

Таким образом, Манчестер Сити вышел в финал ЛЧ во второй раз за последние три года. В финале сезона-2020/21 горожане уступили минимально лондонскому Челси (0:1). В финале Ман Сити встретится с миланским Интером. Это будет их первая очная встреча в Лиге чемпионов за всю историю.

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