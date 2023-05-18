ФИФА представила логотип ЧМ-2026 — на нем впервые изображен трофей

ФИФА представила официальный логотип чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Логотип представили президент ФИФА Джанни Инфантино и двукратный победитель чемпионата мира Роналдо.

Он содержит изображение трофея Мундиаля, а также год проведения турнира, который выделен жирным шрифтом на заднем плане.

Интересно, что это впервые в истории изображение трофея ЧМ использовано на официальном логотипе. Трофей размещен на фоне узора из 26-ти различных цветов.

Кроме представления официального логотипа турнира, ФИФА представила кампанию WE ARE 26, которая имеет целью поощрить “людей, места и сообщества” играть активную роль в запуске турнира.

— WE ARE 26 — это лозунг, который объединяет. Это момент, когда три страны и целый континент коллективно говорят: “Мы объединились, чтобы приветствовать мир и провести самый большой, лучший и самый инклюзивный чемпионат мира по футболу в истории, — сказал Джанни Инфантино.

В 2026 году Мундиаль впервые за 32 года снова вернется в Северную и Центральную Америку. В нем примут участие 48 команд, а матчи состоятся в 16 городах стран-хозяев.

Источник : FIFA

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