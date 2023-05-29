Костюк освистали на Ролан Гаррос за отказ пожать руку белоруске – реакция украинки

20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк зачехлила ракетку на турнире серии Grand Slam Ролан Гаррос в первом раунде соревнований.

В двух сетах она уступила второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси, которая выступает в нейтральном статусе. Счет встречи — 6:3, 6:2 в пользу белоруски.

После матча Костюк не пожала руку сопернице, из-за чего трибуны стадиона в Париже освистали украинку.

После игры Соболенко заявила, что сперва восприняла свист трибун в свою сторону. Она сказала – была удивлена, что ее поддерживали, а не освистывали.

На пресс-конференции после игры Костюк спросили об инциденте со зрителями на трибунах. По словам Марты, она не ожидала такой реакции.

— Что произошло сегодня, я должна сказать, что не ожидала этого. Я не ожидала, но у меня нет никакой реакции. Людям должно быть стыдно, но это не мое решение, — заявила Костюк.

Она добавила, что свист трибун не изменит ее позиции, и она и в дальнейшем не будет пожимать руки теннисисткам из Беларуси и России.

— Я не знаю. Я хочу увидеть, как люди будут реагировать на это через 10 лет, когда война закончится. Думаю, они не будут очень рады тому, что делали, — добавила Костюк.

Украинка рассказала, что чувствует поддержку зрителей на разных турнирах и старается демонстрировать свою лучшую игру. Она считает, что поддержка на кортах Уимблдона будет отличаться от той, что была во Франции.

Марта также призвала журналистов менять формат вопросов к спортсменам из Беларуси и РФ. Спрашивать их конкретно, кто должен победить в войне. И тогда, по мнению Костюк, ответы будут совсем другими.

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