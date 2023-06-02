Цуренко на отказе соперницы вышла в третий круг Ролан Гаррос

Украинка Леся Цуренко вышла в третий круг теннисного турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2023.

На стадии 1/32 финала она встречалась с американкой Лорен Дэвис (№52 WTA).

Украинка выиграла первый сет со счетом 6:3, и повела во втором с брейком 1:0. Однако после этого игру остановили и Дэвис снялась с матча.

До остановки соперницы провели на корте один час и одну минуту, за которые Дэвис дважды подала на вылет, а Цуренко допустила одну двойную ошибку.

Это была вторая очная встреча теннисисток и вторая победа 34-летней украинки.

В следующем круге Леся встретится с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску, которая в этом же круге одолела в двух сетах американку Эмму Наварро.

Кроме Цуренко в третий круг Ролан Гаррос среди украинок вышла также Элина Свитолина, которая одержала волевую победу над австралийкой Сторм Хантер.

Выход сразу двух украинок в эту стадию на Ролан Гаррос стал лишь пятым случаем в истории: в 2021 году Свитолина и Костюк вышли в 1/16 финала, а в 2017-2019-м это была Свитолина и Цуренко.

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