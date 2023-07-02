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Спорт
Валентина Чорна, редактор ленты

Имел предчувствие: немецкий бодибилдер внезапно умер в 30 лет на руках у своей девушки

Джо Лінднер

Немецкий бодибилдер Джо Линднер умер от аневризмы на руках у своей девушки. Ему было 30 лет.

Возлюбленная Линднера по имени Нича рассказала, что спортсмен жаловался на боль в шее, но пара не осознавала, насколько все серьезно.

— Он был в моих объятиях. Это произошло слишком быстро. Три дня назад он говорил, что у него болит шея. Мы не осознавали насколько все серьезно, пока не стало слишком поздно. Это был самый удивительный и невероятный человек в этом мире, — написала Нича, обнародовав фото с Линднером.

Несколько недель назад Джо признавался — он опасается, что чрезмерные тренировки могут привести к сердечному приступу из-за его редкого состояния мышц.

Линднер страдал от заболевания, когда мышцы чрезвычайно чувствительны к движениям или давлению.

Джо вел блог в Instagram о фитнесе, тренажерном зале, бодибилдинге, рассказывал о секретах построения тела и давал советы начинающим атлетам. На его страницу подписано 8,9 млн человек.

В сети Линднера окрестили фитнес-сенсацией и королем эстетики.

Фото: Jo Lindner

смерть спортсмена
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