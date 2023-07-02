Мав передчуття: німецький бодібілдер раптово помер у 30 років на руках у своєї дівчини
Німецький бодібілдер Джо Лінднер помер від аневризми на руках у своєї дівчини. Йому було 30 років.
Кохана Лінднера на ім’я Ніча розповіла, що спортсмен скаржився на біль у шиї, але пара не усвідомлювала, наскільки все серйозно.
– Він був у моїх обіймах. Це сталося занадто швидко. Три дні тому він говорив, що у нього болить шия. Ми не усвідомлювали наскільки все серйозно, поки не стало запізно. Це була найдивовижніша та нейнеймовірніша людина у цьому світі, – написала Ніча, оприлюднивши фото з Лінднером.
Кілька тижнів тому Джо зізнавався – він побоюється, що надмірне тренування може призвести до серцевого нападу через його рідкісний стан м’язів.
Лінднер страждав від захворювання, коли м’язи надзвичайно чутливі до рухів або тиску.
Джо вів блог в Instagram про фітнес, тренажерний зал, бодібілдинг, розповідав про секрети побудови тіла і давав поради атлетам-початківцям. На його сторінку підписано 8,9 млн осіб.
У мережі Лінднера охрестили фітнес-сенсацією та королем естетики.
Фото: Jo Lindner
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