Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Мы воюем, если это так: Байден заявил, что США вступят в войну, если РФ нападет на члена НАТО
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усик и Дюбуа провели первую битву взглядов перед боем в августе

Усик Дюбуа

Чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов после объявления даты боя боксеров.

Поединок состоится в польском Вроцлаве 26 августа.

Дюбуа станет вторым соперником Усика в статусе действующего чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе. Последний раз Александр проводил защиту поясов в августе 2022 года в бою-реванше против Энтони Джошуа.

Во время пресс-конференции Александр выразил благодарность Польше за поддержку украинцев, а также украинским воинам, которые защищают нашу страну от российской агрессии.

— Хочу поблагодарить ребят, которые сейчас защищают нашу страну, потому что именно благодаря им мы имеем возможность выступать за рубежом и дарить им немного эмоционального счастья. ВСУ, — сказал он.

В ответ зал снова взорвался аплодисментами и присутствующие начали выкрикивать: Слава Украине — Героям Слава.

Боксер выразил уверенность, что украинцы и зрители, которые придут на вечер бокса, получат удовольствие от увиденного 26 августа во Вроцлаве.

После пресс-конференции боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Она продлилась почти полминуты и завершилась тем, что Дюбуа первым отвел глаза в сторону.

Промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что информация о билетах скоро появится и “очень-очень скоро мы увидим билеты в продаже”. Цена на билеты, по его словам, будет стартовать от 49 злотых (€11 или около 445 грн).

О бое Усик — Дюбуа объявили 6 июля. Он состоится во Вроцлаве 26 августа на Tarczyński Arena.

Скриншот: BT Sport Boxing

Бокс, Александр Усик
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут чемпионский бой 26 августа
Олександр Усик
В Украину вернулись победители и призеры Европейских игр-2023
Європейські ігри-2023
Видео
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины

Первый заместитель директора Центра Новая Европа Сергей Солодкий объяснил, какой результат саммита НАТО в Вильнюсе можно будет считать победой для Украины.

Валентина Чорна
Новини Факти ICTV — випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Усик и Дюбуа провели первую битву взглядов перед боем в августе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (10.07.2023)
Усик и Дюбуа провели первую битву взглядов перед боем в августе
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (10.07.2023)
Усик и Дюбуа провели первую битву взглядов перед боем в августе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (10.07.2023)
Усик и Дюбуа провели первую битву взглядов перед боем в августе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь