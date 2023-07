Усик и Дюбуа провели первую битву взглядов перед боем в августе

Чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов после объявления даты боя боксеров.

Поединок состоится в польском Вроцлаве 26 августа.

Дюбуа станет вторым соперником Усика в статусе действующего чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе. Последний раз Александр проводил защиту поясов в августе 2022 года в бою-реванше против Энтони Джошуа.

Во время пресс-конференции Александр выразил благодарность Польше за поддержку украинцев, а также украинским воинам, которые защищают нашу страну от российской агрессии.

В ответ зал снова взорвался аплодисментами и присутствующие начали выкрикивать: Слава Украине — Героям Слава.

Боксер выразил уверенность, что украинцы и зрители, которые придут на вечер бокса, получат удовольствие от увиденного 26 августа во Вроцлаве.

После пресс-конференции боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Она продлилась почти полминуты и завершилась тем, что Дюбуа первым отвел глаза в сторону.

