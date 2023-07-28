Пишаємось нашою зіркою: як українці підтримують Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці

Рішення Міжнародної федерації фехтування щодо дискваліфікації Ольги Харлан, яка відмовилася тиснути руку російській спортсменці на чемпіонаті світу, неабияк обурило українців.

У соціальних мережах представники спортивної спільноти та посадовці підтримали фехтувальницю.

Так, тенісистка Еліна Світоліна закликала міжнародні організації поважати рішення українців не тиснути руку атлетам з Росії та Білорусі.

– Ми не тиснемо руку російським та білоруським спортсменам. Це наша позиція. Закликаю міжнародні спортивні організації та федерації поважати це рішення. Вся наша любов та повага Ользі Харлан, – написала Світоліна.

Слова підтримки на адресу Ольги Харлан оприлюднили на сторінці київського футбольного клубу Динамо.

– Це була чудова перемога та дуже важливий жест. Пишаємось нашою зіркою Ольгою Харлан. Справедливість існує, за неї варто боротися, – йдеться у повідомленні в Instagram.

Донецький Шахтар своєю чергою присоромив Міжнародну федерацію фехтування, яка ухвалила рішення про дискваліфікацію Харлан.

– Підтримуємо твій вчинок! Ми з тобою, Ольго Харлан! Соромно за вас, Міжнародна федераціє фехтування, – йдеться у заяві клубу.

???????? Підтримуємо твій вчинок! ???????? Ми з тобою, Ольго Харлан! ???????? Соромно за вас, @FIE_fencing ???? pic.twitter.com/gDisF9ljYF — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2023

Міжнародний олімпійський комітет після дискваліфікації Харлан закликав спортивні федерації проявляти обережність під час проведення змагань між українськими та російськими спортсменами.

– Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до ситуацій, пов’язаних з українськими й окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами, – сказав речник МОК агенції France-Presse.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернув увагу на те, що фехтувальниця Анна Смірнова, якій Харлан відмовилася тиснути руку, відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста.

На фото Анна Смирнова – та сама російська фехтувальниця, якій українка Ольга #Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після здобуття перемоги в чесному двобої. Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста.… pic.twitter.com/Waro6ownYZ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023

У мережі зазначили, що Міжнародна федерація фехтування належить путінському олігарху Алішеру Усманову, який, попри санкції ЄС, США та України, продовжує вести бізнес.

Коротко про те, що таке Міжнародна федерація фехтування, яку зараз всі хейтять за дискваліфікацію українки Ольги Харлан.

Федерація належить путінському олігарху Алішеру Усманову, який під санкціями ЄС, США і України, але це не заважає йому вести бізнес. pic.twitter.com/HocpVn4cVz — Vitaliy Trubnykov ???????? (@vokinburt_avia) July 27, 2023

Також підтримку Ользі Харлан висловили у Міністерстві оборони та Верховній Раді України.

????????Ольга Харлан! Слава Україні! ???????? Арт: Ruslan Gorovyi (Руслан Горовий) pic.twitter.com/X3SCdQsNGx — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 27, 2023

Ольга Харлан ТОП ???????????? pic.twitter.com/03FSvy19D1 — Сірий Кардинал ???????????? (@slevo4kin) July 27, 2023

Нагадаємо, 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла “нейтральну” росіянку Анну Смірнову у першому колі на чемпіонаті світу у Мілані. Зустріч закінчилася з рахунком 15:7 на користь нашої спортсменки.

Після перемоги Харлан відмовилася тиснути руку суперниці, запропонувавши привітання зброєю, але росіянка не захотіла.

Через це Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала українку і не дозволила їй вийти на наступний бій проти болгарської спортсменки.

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