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Спорт
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Пишаємось нашою зіркою: як українці підтримують Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Рішення Міжнародної федерації фехтування щодо дискваліфікації Ольги Харлан, яка відмовилася тиснути руку російській спортсменці на чемпіонаті світу, неабияк обурило українців.

У соціальних мережах представники спортивної спільноти та посадовці підтримали фехтувальницю.

Так, тенісистка Еліна Світоліна закликала міжнародні організації поважати рішення українців не тиснути руку атлетам з Росії та Білорусі.

– Ми не тиснемо руку російським та білоруським спортсменам. Це наша позиція. Закликаю міжнародні спортивні організації та федерації поважати це рішення. Вся наша любов та повага Ользі Харлан, – написала Світоліна.

Слова підтримки на адресу Ольги Харлан оприлюднили на сторінці київського футбольного клубу Динамо.

– Це була чудова перемога та дуже важливий жест. Пишаємось нашою зіркою Ольгою Харлан. Справедливість існує, за неї варто боротися, – йдеться у повідомленні в Instagram.

Донецький Шахтар своєю чергою присоромив Міжнародну федерацію фехтування, яка ухвалила рішення про дискваліфікацію Харлан.

– Підтримуємо твій вчинок! Ми з тобою, Ольго Харлан! Соромно за вас, Міжнародна федераціє фехтування, – йдеться у заяві клубу.

Міжнародний олімпійський комітет після дискваліфікації Харлан закликав спортивні федерації проявляти обережність під час проведення змагань між українськими та російськими спортсменами.

– Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до ситуацій, пов’язаних з українськими й окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами, – сказав речник МОК агенції France-Presse.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернув увагу на те, що фехтувальниця Анна Смірнова, якій Харлан відмовилася тиснути руку, відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста. 

У мережі зазначили, що Міжнародна федерація фехтування належить путінському олігарху Алішеру Усманову, який, попри санкції ЄС, США та України, продовжує вести бізнес.

Також підтримку Ользі Харлан висловили у Міністерстві оборони та Верховній Раді України.

Нагадаємо, 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла “нейтральну” росіянку Анну Смірнову у першому колі на чемпіонаті світу у Мілані. Зустріч закінчилася з рахунком 15:7 на користь нашої спортсменки.

Після перемоги Харлан відмовилася тиснути руку суперниці, запропонувавши привітання зброєю, але росіянка не захотіла.

Через це Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала українку і не дозволила їй вийти на наступний бій проти болгарської спортсменки.

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Ольга Харлан, Фехтування, Чемпіонат світу
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