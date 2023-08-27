Беринчик победил шведа Йигита и защитил пояс WBO International

Украинский боксер Денис Беринчик победил шведа Энтони Йигита в андекарте боксерского вечера, где главным событием является поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Бой состоялся во Вроцлаве на Тарчински Арена.

Беринчик победил единогласным решением судей после 12 боксерских раундов — 117:111, 115:114, 116:112.

На бой Беринчик вышел уже традиционно в костюмированном образе. На этот раз он выбрал доспехи викинга, а в руках держал топор с надписью Слава Украине.

The pageantry in boxing is undefeated! Watch #UsykDubois on TNT Sports Box Office https://t.co/V370fL8BxO pic.twitter.com/M3wIlnjArg — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023

Ранее боксеры уже встречались между собой на Олимпийских играх-2012 года в Лондоне. Тогда Йигит уступил украинцу на стадии 1/8 финала. Поэтому де-факто это был реванш 11-летней давности.

В стартовых раундах бой был равным, но с небольшим преимуществом украинца. Ближе к середине Денис стал активнее действовать на ринге, а у шведа виднелось рассечение после точного удара Беринчика.

В конце боя украинцем прибавил в скорости и точности нанесения ударов. Особенно эффектным выдался последний раунд, в котором боксеры порадовали зрителей феерией ударов.

Для Беринчика это была восьмая защита пояса WBO International, который он выиграл в 2018 году.

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