Беринчик победил шведа Йигита и защитил пояс WBO International

Украинский боксер Денис Беринчик победил шведа Энтони Йигита в андекарте боксерского вечера, где главным событием является поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Бой состоялся во Вроцлаве на Тарчински Арена.

Беринчик победил единогласным решением судей после 12 боксерских раундов — 117:111, 115:114, 116:112.

На бой Беринчик вышел уже традиционно в костюмированном образе. На этот раз он выбрал доспехи викинга, а в руках держал топор с надписью Слава Украине.

The pageantry in boxing is undefeated!

Watch #UsykDubois on TNT Sports Box Office

— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023