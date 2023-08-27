Из-за поцелуя: ФИФА отстранила президента федерации футбола Испании Рубиалеса от должности

Президента федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса временно отстранили от любой футбольной деятельности на время дисциплинарного разбирательства, которое было начато из-за того, что он поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Рубиалесу рекомендовано воздержаться от контактов или попыток связаться с Эрмосо и ее близким окружением. Аналогичная рекомендация дана федерации футбола Испании и ее должностным лицам.

Дисциплинарный комитет ФИФА не будет предоставлять никакой дополнительной информации о ходе разбирательств, пока не будет принято окончательное решение.

— ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность к уважению неприкосновенности всех людей и поэтому самым решительным образом осуждает любое поведение, противоречащее этому, — говорится в сообщении.

Отметим, что Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании на женском чемпионате мира по футболу прямо во время церемонии награждения.

Футболистка сказала, что не давала согласия на поцелуй и это случилось против ее воли. По словам Рубиалеса, поцелуй был спонтанным и произошел “по обоюдному согласию”.

Рубиалес отказался уходить в отставку. В знак протеста почти весь тренерский штаб женской сборной Испании решил уйти со своих должностей.

11 тренеров и технический персонал обнародовали совместное заявление, в котором осудили поведение Луиса Рубиалеса.

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