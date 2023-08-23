Присылали фото и заказали бензопилу: Харлан рассказала об атаке россиян после скандала на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала, что после скандала на чемпионате мира, когда она отказалась пожимать руку спортсменке из РФ Анне Смирновой, россияне пытались ей отомстить.

В частности, они начали взламывать страницы Харлан в социальных сетях.

— Мне просто на телефон начали приходить какие-то коды подтверждения. Они взяли где-то мой номер телефона, мою почту, и начали разносить ее. Я увидела первый звонок, там +79. Я знаю, что это русня, и я такая: Что за хрень? Вижу, какой-то парень. Не буду брать, — сказала Харлан в интервью Маше Ефросининой.

Позже россияне начали звонить спортсменке, а затем — присылать сообщения. Харлан призналась, что спокойно приняла эту ситуацию и сразу блокировала все неизвестные контакты.

— Затем они начали фотографии присылать, которые я не открывала, но видела суть. Я думаю, что это были погибшие. Наши или не наши, я не знаю. Также с Новой почты мне начали приходить сообщения, что ко мне идет какая-то посылка. Они заказывали что-то, пытались меня кошмарить. Мне заказали бензопилу и хотели, чтобы я за нее еще и заплатила, — рассказала Харлан, отметив, что такая атака продолжалась около недели.

Напомним, 27 июля Ольга Харлан на старте соревнований в индивидуальной сабле на ЧМ победила россиянку Анну Смирнову, но отказалась пожимать ей руку. За это FIE решила отстранить украинку — ей дали черную карточку.

На следующий день Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлан автоматическую квалификацию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

А впоследствии стало известно и о решении FIE о приостановлении дисквалификации.

Харлан выступила с командой и заняла на соревнованиях четвертое место, уступив команде Республики Корея в поединке за бронзу.

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