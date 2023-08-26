Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита боя

Букмекеры активно принимают ставки на бой в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша) на Тарчински Арена.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

Прогноз на бой Усик – Дюбуа

Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.11, тогда как успех британца оценивается котировкой 8.40. На ничью дают 34.00.

На выигрыш Усика нокаутом предлагают коэффициент 1.50, на победу Дюбуа аналогичным образом — 10.00. Вероятность победы украинца по очкам – 3.60, а британца – 17.00.

Начало боя Александр Усик – Даниэль Дюбуа запланировано ориентировочно на 23:00 по киевскому времени.

На кону поединка будут стоять все пояса, которыми владеет украинский боксер, – WBO, IBF, WBA (Super), IBO и The Ring.

Призовой фонд поединка распределят в пропорции 75/25. То есть, Усик за бой заработает примерно $6 млн, а Дюбуа — чуть больше $2 млн. Но эта сумма станет самым большим гонораром в карьере 25-летнего британского боксера.

10 июля Усик и Дюбуа провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов после объявления даты боя.

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