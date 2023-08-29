Россиянам разрешили участвовать в международных соревнованиях по бадминтону

Всемирная федерация бадминтона (BWF) разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях под своей эгидой при условии нейтральности.

Как сообщила пресс-служба BWF, решение о разрешении начнет действовать с 26 февраля 2024 года.

Пока будет начат процесс определения соответствия спортсменов критериям допуска к соревнованиям. Для проведения надлежащей проверки тщательного изучения всех условий участия будет создана комиссия по отбору игроков.

— В дальнейшем BWF будет следить за поведением всех индивидуальных нейтральных спортсменов, чтобы убедиться, что они придерживаются этих условий, — говорится в заявлении.

Если когда-либо поведение отдельного спортсмена будет ставить под угрозу критерии приемлемости, то в BWF будут оставлять за собой право еще раз пересмотреть его игровой статус.

Сообщается, что игроки, которые получат допуск к соревнованиям, будут подпадать под жесткую антидопинговую и тестирующую систему.

В апреле 2023 года в BWF заявили, что не видят предпосылок для участия атлетов из России и Беларуси в своих турнирах, даже с рекомендациями, которые предоставил МОК. Тогда по результатам заседания Совета BWF отстранение атлетов из этих двух стран оставили в силе.

Источник: BWF

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