Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
ДТП с украинцами в Италии: в МИД рассказали о состоянии пострадавших
Один из Призраков Киева: что известно о летчике с позывным Джус, который погиб на Житомирщине
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россиянам разрешили участвовать в международных соревнованиях по бадминтону

бадмінтон
Фото: Unsplash

Всемирная федерация бадминтона (BWF) разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях под своей эгидой при условии нейтральности.

Как сообщила пресс-служба BWF, решение о разрешении начнет действовать с 26 февраля 2024 года.

Пока будет начат процесс определения соответствия спортсменов критериям допуска к соревнованиям. Для проведения надлежащей проверки тщательного изучения всех условий участия будет создана комиссия по отбору игроков.

— В дальнейшем BWF будет следить за поведением всех индивидуальных нейтральных спортсменов, чтобы убедиться, что они придерживаются этих условий, — говорится в заявлении.

Если когда-либо поведение отдельного спортсмена будет ставить под угрозу критерии приемлемости, то в BWF будут оставлять за собой право еще раз пересмотреть его игровой статус.

Сообщается, что игроки, которые получат допуск к соревнованиям, будут подпадать под жесткую антидопинговую и тестирующую систему.

В апреле 2023 года в BWF заявили, что не видят предпосылок для участия атлетов из России и Беларуси в своих турнирах, даже с рекомендациями, которые предоставил МОК. Тогда по результатам заседания Совета BWF отстранение атлетов из этих двух стран оставили в силе.

Источник: BWF

Бадмінтон, Громадянство РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Игры
Видео
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
Отрезал органы пленным: кто такой Ян Петровский и выдадут ли его Украине
Россиянам разрешили участвовать в международных соревнованиях по бадминтону
Приблизительно полсотни бойцов – в состоянии клинической смерти: какая ситуация на Авдеевском направлении
Россиянам разрешили участвовать в международных соревнованиях по бадминтону
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Россиянам разрешили участвовать в международных соревнованиях по бадминтону
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (28.08.2023)
Россиянам разрешили участвовать в международных соревнованиях по бадминтону
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь