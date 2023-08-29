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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росіянам дозволили брати участь у міжнародних змаганнях з бадмінтону

бадмінтон
Фото: Unsplash

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях під своєю егідою за умови нейтральності.

Як повідомила пресслужба BWF, рішення про дозвіл почне діяти з 26 лютого 2024 року.

Поки буде розпочато процес визначення відповідності спортсменів критеріям допуску до змагань. Для проведення належної перевірки ретельного вивчення всіх умов участі буде створено комісію з відбору гравців.

— Надалі BWF буде стежити за поведінкою всіх індивідуальних нейтральних спортсменів, щоб переконатися, що вони дотримуються цих умов, – йдеться у заяві.

Якщо будь-коли поведінка окремого спортсмена ставитиме під загрозу критерії прийнятності, то в BWF залишатимуть за собою право ще раз переглянути його ігровий статус.

Повідомляється, що гравці, які отримають допуск до змагань, підпадатимуть під жорстку антидопінгову та тестувальну систему.

У квітні 2023 року у BWF заявили, що не вбачають передумов для участі атлетів з Росії та Білорусі у своїх турнірах, навіть з рекомендаціями, що надав МОК. Тоді за результатами засідання Ради BWF відсторенення атлетів з цих двох країн залишили чинними.

Джерело: BWF

Бадмінтон, Громадянство РФ
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