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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Свитолина вернула статус первой ракетки Украины — обновленный рейтинг WTA

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Теннисистка Элина Свитолина вновь возглавила рейтинг лучших теннисисток Украины, поднявшись на 27-ю позицию рейтинга WTA.

В обновленном рейтинге она опередила украинку Ангелину Калинину, которая расположилась рядом на 28-й строчке.

Благодаря Уимблдону, на котором Свитолина выступила благодаря вайлкарду от организаторов, она отыграла 49 позиций, тогда как Калинина, которая зачехлила ракетку во втором круге Grand Slam, потеряла две.

Последний раз Свитолина была первой ракеткой Украины в июне 2022 года. В теннис после рождения ребенка она вернулась в апреле. За это время она отыграла более 1 300 позиций в мировом рейтинге и сейчас имеет 1 578 очков в своей копилке.

В мае Свитолина получила первый титул на уровне WTA после возвращения в теннис, выиграв трофей WTA250 в Страсбурге. Тогда она поднялась на 192-е место в рейтинге.

После Ролан Гаррос, на котором она дошла до четвертьфинала, она вернулась в первую сотню и стала 73-й ракеткой мира. А после Уимблдона — уже 27-я.

Свитолина вернула статус первой ракетки Украины

Скриншот: WTA

Кроме Калининой и Свитолиной в первую пятидесятку лучших теннисисток мира вошли еще две украинки — Марта Костюк и Леся Цуренко. Лидером мирового рейтинга остается полячка Ига Швьонтек.

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Источник: WTA
Ангелина Калинина, Элина Свитолина, Теннис
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