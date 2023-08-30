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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Хвасталась, а потом оболгала? Появилась первая реакция футболистки на поцелуй с Рубиалесом

Дженні Ермосо

Испанское издание El Mundo обнародовало видео, которое было снято якобы через два часа после победного матча женской сборной Испании в финале чемпионата мира.

Во время церемонии награждения президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, что вызвало бурную негативную реакцию в мире. Более того, из-за инцидента с опрометчивым поцелуем по Испании прокатилась волна протестов.

Издание отмечает, что ролик демонстрирует шутливое отношение к этому поцелую.

Видео, продолжительностью почти две минуты, начинается с того, что Эрмосо стоит в автобусе и смотрит на свой мобильный телефон и говорит: Как Икер и Сара. Дело в том, что на экране можно разглядеть, что фото поцелуя Рубиалеса и Эрмосо сопоставили с поцелуем экс-голкипера Икера Касильяса и его тогдашней девушки и телеведущей Сары Карбонеро после победы Испании на ЧМ-2010 в ЮАР.

Затем она сказала кому-то из партнеров по команде: Вы что не видели?, продолжая объяснять, что Рубиалес, “взволнованный схватил меня вот так”. При этом она жестикулировала и показывала руками, как это было.

На кадрах также зафиксированы эмоции тренера после победы на Мундиале. В кадре звучат отрывки Campeonas, campeonas, oé oé oé oé oé и La Cucaracha. Также были слышны крики kiss, kiss! (поцелуй, поцелуй) и presi, presi (президент).

В конце видео следует, что в автобусе тогда был и сам Рубиалес, который в какой-то момент сказал: Прекратите, мне стыдно.

Напомним, из-за инцидента с поцелуем ФИФА отстранила Рубиалеса от исполнения обязанностей президента испанской футбольной федерации на 90 дней. Ему приказали воздерживаться от контактов с Эрмосо и ее близкими.

А прокуроры высшего уголовного суда Испании начали предварительное расследование по факту того, что Рубиалес насильно поцеловал в губы Эрмосо после победы на женском чемпионате мира-2023. Расследование начали, чтобы выяснить, стоит ли считать этот поцелуй преступлением сексуального насилия.

Источник: El Mundo

Скриншот: видео El Mundo

Женский футбол, Сборная Испании, Футбол, Чемпионат мира
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