Хвасталась, а потом оболгала? Появилась первая реакция футболистки на поцелуй с Рубиалесом
Испанское издание El Mundo обнародовало видео, которое было снято якобы через два часа после победного матча женской сборной Испании в финале чемпионата мира.
Во время церемонии награждения президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, что вызвало бурную негативную реакцию в мире. Более того, из-за инцидента с опрометчивым поцелуем по Испании прокатилась волна протестов.
Издание отмечает, что ролик демонстрирует шутливое отношение к этому поцелую.
Видео, продолжительностью почти две минуты, начинается с того, что Эрмосо стоит в автобусе и смотрит на свой мобильный телефон и говорит: Как Икер и Сара. Дело в том, что на экране можно разглядеть, что фото поцелуя Рубиалеса и Эрмосо сопоставили с поцелуем экс-голкипера Икера Касильяса и его тогдашней девушки и телеведущей Сары Карбонеро после победы Испании на ЧМ-2010 в ЮАР.
Filtran un vídeo de las jugadoras de la selección bromeando sobre el beso de Rubiales a Jenni Hermoso: “Beso, beso, beso” https://t.co/ZBDRiIc8K3 pic.twitter.com/4wI1tEWOwp
— EL MUNDO (@elmundoes) August 29, 2023
Затем она сказала кому-то из партнеров по команде: Вы что не видели?, продолжая объяснять, что Рубиалес, “взволнованный схватил меня вот так”. При этом она жестикулировала и показывала руками, как это было.
На кадрах также зафиксированы эмоции тренера после победы на Мундиале. В кадре звучат отрывки Campeonas, campeonas, oé oé oé oé oé и La Cucaracha. Также были слышны крики kiss, kiss! (поцелуй, поцелуй) и presi, presi (президент).
В конце видео следует, что в автобусе тогда был и сам Рубиалес, который в какой-то момент сказал: Прекратите, мне стыдно.
Напомним, из-за инцидента с поцелуем ФИФА отстранила Рубиалеса от исполнения обязанностей президента испанской футбольной федерации на 90 дней. Ему приказали воздерживаться от контактов с Эрмосо и ее близкими.
А прокуроры высшего уголовного суда Испании начали предварительное расследование по факту того, что Рубиалес насильно поцеловал в губы Эрмосо после победы на женском чемпионате мира-2023. Расследование начали, чтобы выяснить, стоит ли считать этот поцелуй преступлением сексуального насилия.
Источник: El Mundo
Скриншот: видео El Mundo
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