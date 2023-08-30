Напряженная трехсетовая битва: Цуренко вышла во второй круг US Open-2023

Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела барьер первого круга турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

В трех сетах украинка одолела француженку Эльзу Жакемо со счетом 7:5, 3:6, 6:1.

Встреча длилась два часа и семь минут, за которые Цуренко не сделала ни одного эйса и дважды ошиблась при введении мяча в игру. У ее соперницы два эйса и четыре двойные ошибки.

Это была первая очная встреча спортсменок. Цуренко в девятый раз сыграла в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису и в четвертый раз преодолела стартовый барьер.

Сперва соперницей украинки должна была стать канадка Бьянка Андрееску, но она снялась с турнира.

Следующей соперницей Цуренко на US Open-2023 станет “нейтральная” россиянка Екатерина Александрова, которая обыграла канадку Лейлу Фернандес.

Леся стала второй украинкой, которой удалось преодолеть стартовый круг на US Open-2023. Ранее во второй круг вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая за час в двух сетах справилась с немкой Анной-Леной Фридзам.

Еще три украинки Ангелина Калинина, Марта Цуренко и Екатерина Байндль зачехлили ракетки в первом круге.

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