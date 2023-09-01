Динамо проиграло Бешикташу и впервые за 18 лет не сыграет в еврокубках осенью

Киевское Динамо прекратило выступления в текущем сезоне еврокубков. Бело-синие уступили во второй раз уступили турецкому Бешикташу в Лиге конференций.

Игра на стадионе Водафон Парк в Стамбуле завершилась минимальной победой турецкого клуба со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече камерунский форвард Бешикташа Венсан Абубакар, который нанес точный удар в нижний угол ворот Георгия Бущана.

Напомним, первая игра команд завершилась поражением Динамо со счетом 2:3.

Таким образом, Динамо впервые за 18 лет не сыграет осенью в еврокубках. Последний раз такое случалось еще в сезоне-2005/06 после вылета во втором раунде квалификации Лиги чемпионов от швейцарского Тюна.

Динамо стало вторым украинским клубом, который не сумел пробиться в групповой этап в текущем сезоне Лиги конференций. Ранее из этого турнира вылетела полтавская Ворскла.

Напомним, ранее соперников на стадии группового этапа Лиги чемпионов по итогам жеребьевки узнал донецкий Шахтер.

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