Горжусь своими игроками: Луческу оценил выступление Динамо в Лиге конференций

Главный тренер Динамо Мирча Луческу после вылета команды из Лиги конференций сказал, что бело-синие достойно представили свою страну на европейской арене.

Такое мнение румынский специалист озвучил во время пресс-конференции после поражения от Бешикташа в Стамбуле.

— В общем на два тайма у нас были разные тактики. В первом и втором таймах мы играли иначе. Бешикташ открыл счет, и после этого его опытные игроки удержали нужный результат. После пропущенного гола наши футболисты, воспитанники динамовской академии, должны были отдать всех себя ради результата, но снова допускали ошибки в обороне, — сказал Луческу.

В то же время наставник команды добавил, несмотря на результат, гордится своими игроками.

— Но я горжусь своими игроками, даже с таким сильным соперником они достойно сыграли и представили свою страну на международной арене, — отметил тренер.

Напомним, Динамо во второй раз проиграло Бешикташу в Лиге конференций и прекратило выступления в еврокубках в текущем сезоне. Последний раз киевский клуб не играл в осенней части еврокубков еще 18 лет назад.

В сезоне-2023/24 в евротурнирах на стадии группового этапа Украина будет представлена лишь двумя клубами: Шахтер сыграет в Лиге чемпионов, а Заря — в Лиге конференций.

Источник : Динамо Киев

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