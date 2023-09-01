Горжусь своими игроками: Луческу оценил выступление Динамо в Лиге конференций
Главный тренер Динамо Мирча Луческу после вылета команды из Лиги конференций сказал, что бело-синие достойно представили свою страну на европейской арене.
Такое мнение румынский специалист озвучил во время пресс-конференции после поражения от Бешикташа в Стамбуле.
— В общем на два тайма у нас были разные тактики. В первом и втором таймах мы играли иначе. Бешикташ открыл счет, и после этого его опытные игроки удержали нужный результат. После пропущенного гола наши футболисты, воспитанники динамовской академии, должны были отдать всех себя ради результата, но снова допускали ошибки в обороне, — сказал Луческу.
В то же время наставник команды добавил, несмотря на результат, гордится своими игроками.
— Но я горжусь своими игроками, даже с таким сильным соперником они достойно сыграли и представили свою страну на международной арене, — отметил тренер.
Напомним, Динамо во второй раз проиграло Бешикташу в Лиге конференций и прекратило выступления в еврокубках в текущем сезоне. Последний раз киевский клуб не играл в осенней части еврокубков еще 18 лет назад.
В сезоне-2023/24 в евротурнирах на стадии группового этапа Украина будет представлена лишь двумя клубами: Шахтер сыграет в Лиге чемпионов, а Заря — в Лиге конференций.
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