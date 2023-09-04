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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Минмолодежьспорта добавило двух футболистов сборной Украины в список атлетов-беглецов

Анатолій Трубін
Фото: УАФ

Министерство молодежи и спорта Украины обновило перечень спортсменов, которые вовремя не вернулись из-за границы. В список добавили, в частности, футболистов национальной сборной по футболу Анатолия Трубина и Артема Довбыка.

Обновленный список опубликовали на официальном сайте ведомства.

Перечень насчитывает 293 украинских спортсмена. Все они покинули пределы нашей страны по специальным разрешениям ведомства, но так и не вернулись после завершения установленных сроков.

В список добавились футболисты Трубин и Довбик, которые сменили клуб в летнее трансферное окно. Вратарь перебрался из донецкого Шахтера в лиссабонскую Бенфику, а форвард покинул Днепр-1 и стал игроком испанской Жироны.

Ранее в список добавили футболистов сборной Украины, которые выступают в чемпионате Англии. Речь идет о Михаиле Мудрике и Илье Забарном. Стоит отметить, что все четверо вызваны в лагерь национальной команды на сентябрьские матчи в отборе на Евро-2024 против Англии и Италии.

Кроме футболистов, в список впервые попал баскетболист сборной Украины Иссуф Санон. Летом он участвовал в пре-квалификации Украины на Олимпиаду-2024. Новый сезон Санон начал в составе слобожанского Прометея, который базируется в Риге.

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Источник: Минмолодежьспорт
Баскетбол, Война в Украине, Министерство спорта, Футбол
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