На Играх в Париже не может быть российского флага — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на летней Олимпиаде-2024 в Париже не место российскому флагу и России, как стране, которая совершила военные преступления, и, в частности, причастна к похищению украинских детей.

Об этом он сказал в интервью журналу L’Equipe, отвечая на вопрос о возможном присутствии российских спортсменов в Париже как нейтральных.

— Я надеюсь, что это решение совести в олимпийском мире. Не принимающее государство должно решать, что должен делать Международный олимпийский комитет (МОК). Я полностью доверяю Томасу Баху, — сказал Макрон.

Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну, которую Россия развязала против Украины, МОК в марте рекомендовал разрешить спортсменам из России и сюзерена Москвы — Беларуси — участвовать в международных соревнованиях как нейтральным.

Атлеты из этих двух стран, которых допустят к соревнованиям, должны соответствовать определенным условиям. В частности, выступать под нейтральным флагом и доказать, что они не поддерживали активно войну против Украины.

— Очевидно, что на Играх в Париже не может быть российского флага, я думаю, здесь есть консенсус. России как стране нет места в то время, когда она совершила военные преступления, когда она депортировала детей, — добавил Макрон.

По его словам, настоящим вопросом является то, как отличить спортсменов, которые поддерживают путинский режим, от тех, кто его осуждает. От добавил, что МОК должен принять решение, которое будет справедливым и понятным для украинцев. Макрон сказал, что “это то равновесие, которое нам придется сделать”.

5 сентября глава МОК Томас Бах выступил за допуск спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде-2024 в Париже.

По его словам, со стороны МОК была разработана система, которая позволяет под нейтральным флагом участвовать тем атлетам, которые должны представлять государства-агрессоры, но не поддерживают войну против Украины и не имеют связей с армиями или другими структурами России или Беларуси.

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